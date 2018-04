1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Abril 2018

Para muchas organizaciones de protección a la niñez, el 25 de abril de cada año es un día para reafirmar la lucha contra el maltrato infantil. Y hoy las cifras del país no son alentadoras.

Según un estudio de Unicef, hasta 2015 se conoce que el 30% de los niños ecuatorianos es reprendido mediante violencia física. Hay otros tipos de castigos: 2% son mediante tratos degradantes, 3% mediante insultos y burlas, al 1% no le hacen caso, al 15% le privan de gustos y apenas el 41% de niños tiene padres que prefieren dialogar y buscar ayuda.

Y la violencia contra los niños se conecta con otro tipo de violencia, que es la de género. Según un estudio de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ) y Plan Internacional, el 82,5%, 8 de cada 10 madres, de la Sierra considera que las niñas no pueden evitar ser víctimas de violencia sexual. De hecho, el 82,2% de las madres entrevistadas confesó que no conocía las diferentes formas de denuncia ante un caso de agresión en su entorno.

La mayoría de las niñas entrevistadas para este documento dijo que la violencia física y sicológica es más común en la casa y en la escuela, como formas de reprenderlas.

La violencia sexual, según el informe, se da en espacios de reuniones o fiestas, fundamentalmente cuando hay consumo de alcohol y cuando las personas encargadas de su cuidado no les prestan atención. Además, todavía hay zonas del país donde se resuelven temas de violencia sexual a través de pagos o intercambio de animales, así como con matrimonios con el agresor.

Por eso, "hay dos entornos que, por naturaleza, deben ser entornos protectores para la niñez y adolescencia. Uno es el hogar y el otro es la escuela", explicó Juan Enrique Quiñonez, representante adjunto de Unicef en Ecuador, durante la presentación del material educativo 'Súper Padres'.

Campaña 'Súper Padres'

Esta mañana se hizo el lanzamiento de un material dirigido a padres y cuidadores, elaborado por el Ministerio de Educación y Unicef, cuyo objetivo es ayudar a prevenir el abuso sexual de niños y adolescentes.

La campaña 'Súper Padres' "consiste en una serie de videos que enseña a los padres, cómo generar vínculos de confianza con los niños desde temprana edad, para que acudan a ellos si algo malo les ocurre", señala Unicef en su cuenta de Twitter.

Esta campaña fue lanzada, considerando que "en Ecuador 1 de cada 4 víctimas de abuso sexual nunca se atrevió a contar lo que le ocurrió. Y cuando se atrevieron a hacerlo, a 1 de cada 3 nunca le creyeron, según el Ministerio de Educación.

Considera que sus dos hijos menores, ante el miedo que ella les inspiraba, se estaban volviendo personas tímidas. También descubrió que ese había sido su propio problema.

“Yo era traumada, tímida, llena de complejos, de niña no hablaba, me corría de la gente, en el colegio también me afectó y en el trabajo peor”, confiesa. Ese fue su momento de catarsis y de ruptura. “Vi que les estaba educando como me habían educado mis papás, entonces decidí inculcarles amor”.

En la opinión de Moncayo, es muy importante que los padres sepan pedir perdón, porque eso implica una formación familiar en la que ellos también se volverán capaces de reconocer sus errores y no reaccionar con maltrato.

La experta piensa que hay “situaciones de vida dramáticas”, pero que al pensar en los hijos siempre se puede generar espacios sin violencia de ningún tipo, por ejemplo, para que las separaciones y los divorcios se den sin afectar a los pequeños. “Alguna vez conocí a un niño que me dijo que odiaba la Navidad porque tiene que decidir si va a pasar con la mamá o el papá”, explica, lo cual muchas veces implica una violencia sicológica que sale a flote en la adultez. (MMD)

Algunas cifras en contra

° Según el informe de Plan Internacional y la USFQ, gran cantidad de las madres ecuatorianas refuerza estereotipos con frases como “pórtate como hombrecito” (54,1%9), “los niños no lloran” (72,4%), “carishina, no sabes cocinar” (73,2%), o “si no aprendes las cosas de la casa, te va a botar tu marido” (57,5%).

Análisis

Según la adolescentóloga María Eugenia Moncayo, que ha investigado estos temas, para entender lo traumático de la problemática hay que partir de que “nosotros estamos aquí para ser felices, no venimos para ser maltratados en ningún sentido”.

Moncayo piensa que, además de las formas de castigo del informe de Unicef, hay dinámicas familiares que terminan siendo una forma de violencia. “El sociólogo José Sánchez-Parga decía que tenemos nuevas orfandades. Es decir, niños que tienen padre y madre y, sin embargo, nunca cuentan con sus presencias para cubrir sus necesidades afectivas”.

El gran problema es que eso conlleva, de acuerdo con Moncayo, a que la violencia se replique. “Uno piensa que si ha sido maltratado no hará lo mismo con los hijos, pero por alguna razón el ciclo es repetitivo, los patrones de conducta se repiten, por eso es tan importante romper esos ciclos”, dice.

La catarsis

Adela (nombre protegido) creció en un ambiente de violencia y maltrato físico y sicológico por parte de su padre y otros miembros de su familia. Cuando se convirtió en madre, replicó esa conducta. “Cuando recién tuve hijos pensaba que tenía que ser igual, creí que eso era lo correcto”, dice. “Pero cuando vas madurando te das cuenta de que es una educación equivocada, vi que mis hijos iban creciendo y les estaba afectando”. (LaHora)