Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Miércoles, 25 Abril 2018

La relación de Vinicio Alvarado Espinel con el mercado publicitario también dejó su huella en el ministerio de Turismo. Uno de los hombres más cercanos al expresidente Rafael Correa, dirigió esa cartera de Estado entre junio de 2013 y julio de 2014. Un contrato auditado por la Contraloría, pone en evidencia parte del manejo de la campaña ‘Ecuador Potencia Turística’.

La historia es sencilla. En diciembre de 2013, el ministerio autorizó a una empresa privada la ejecución de la pauta en radio de la campaña turística, que coincidía con el feriado de carnaval. La pauta tuvo presencia, dice la empresa de publicidad, durante 11 semanas en 97 emisoras. La empresa cobró 823.366,03 dólares.

¿El problema? El ministerio no cumplió con el proceso normal de contratación, sino que se saldó mediante un ‘convenio de pago’. Mecanismo que, se supone, es de uso excepcional.

¿Cómo explicaron los exfuncionarios esta contratación? La directora de Imagen y Promoción de la época aseguró que no fue su decisión, aunque se justificó diciendo que era una “práctica normalizada”. Y, según ella, en este caso específico “debido a la experiencia y evidente influencia del ministro con las agencias de publicidad del país, las especificaciones técnicas y el informe final del proveedor nunca llegaron” a sus manos.

La relación de Alvarado con el sector publicitario no es desconocida. Él es el principal accionista de Creacional S.A., con el 98,57 %. El restante 1,43 % es propiedad de la madre del exfuncionario. En siete años, los ingresos de esa firma fueron solo hacia arriba: pasaron de 9,8 millones a 24,3 millones.

Esa relación, así como la vinculación con otras 13 personas y empresas fue investigada por la Unidad de Análisis Financiero que, en febrero, levantó un informe de operaciones con inconsistencias. El caso está en manos de la Fiscalía que llamó a declarar a Vinicio y su hermano Fernando Alvarado Espinel. En esa declaración, ellos aseguraron que no existía nada irregular en sus movimientos financieros.

Administrativamente, en el caso de la campaña ‘Ecuador Potencia Turística’, la Contraloría cree que Alvarado -aunque delegó a su coordinador administrativo financiero todo lo relacionado con la contratación pública- es responsable por la falta de control en el ministerio.

Lo malo, según el examen de auditoría DNA2-0024-2018, es que esa práctica de recurrir a los convenios de pago también se usó para cancelar 395.879,28 dólares a otra empresa publicitaria para la difusión del spot ‘Ecuador Potencia Turística’ y ‘All you need is Ecuador’ durante las transmisiones del Mundial de Fútbol 2014. En este caso, la responsabilidad recayó en manos de Sandra Naranjo, sucesora de Alvarado y también cercana el expresidente Correa.

Los auditores dicen que, al haber obviado el proceso legal de contratación, Turismo no pudo garantizar transparencia.

A eso se suma un problema adicional. Al igual que el ministerio de Finanzas (que no tiene un archivo completo y ordenado de las operaciones de deuda pública), el ministerio de Turismo tiene la documentación de sus contratos “en cartones y en el piso del subsuelo (...) sin un archivo ordenado y completo”. Eso, según la Contraloría, complica el análisis de los gastos hechos por esa cartera de Estado.

El contrato: En 2014, el director de Información Turística estuvo entre quienes adjudicó un contrato a Androide Comunicaciones, de propiedad de su primo hermano.

Incumplido: El contrato ascendía a 85.833 dólares. Turismo pidió la terminación unilateral después de que no se entregaron los productos.

Multas: Por el incumplimiento, se generaron multas por 125.316 dólares. El ministerio no hizo, dice el informe, ninguna gestión para cobrarlas.



