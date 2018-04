1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 24 Abril 2018

Los representantes de la nacionalidad Awá y del Frente de Mujeres Amazónicas del Ecuador, que residen en la zona fronteriza entre Ecuador y Colombia, piden al Gobierno nacional que sus derechos constitucionales sean respetados para permanecer en sus territorios y aseguran que la militarización no es el camino para combatir los recientes hechos de violencia que se han desarrollado en el sector en lo que va de año.

Los habitantes de la nacionalidad Awá que se asientan en las provincias de Imbabura, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, las cuatro que forman el cordón fronterizo colombo-ecuatoriano, consideran que es necesario que exista un plan de desarrollo integral en la frontera que les garantice seguridad para evitar desplazamientos hacia otras zonas.

“Lo que queremos es que haya respeto hacia la nacionalidad Awá, no queremos los desplazamientos forzados de la gente. Queremos la garantía como nacionalidad Awá, que tenemos como un derecho colectivo en la Constitución del Ecuador”, explicó Florencio Cantincus, representante de la Federación Centro Awá del Ecuador, en entrevista con Andes.

La Federación del Centro Awá del Ecuador agrupa más de 5.300 personas distribuidas en 22 centros comunitarios y cinco poblados en proceso de legalización, que se ubican en las riberas de los ríos San Juan y Mira.

Cantincus precisó que en esas comunidades no se han registrado aún desplazamientos, pero temen que puedan ocurrir, en caso de que no existan las condiciones para que los habitantes puedan mantenerse en su territorio.

“Dentro del territorio Awá aún no hay desplazados de nuestras comunidades, pero cerca a nuestro territorio sí hay gente desplazada en las comunidades cercanas a nuestro territorio como en Mataje Alto y Guadalito, y que no se den ahora no quiere decir que eso no va a pasar”, explicó el dirigente.

Según el diario nacional El Telégrafo, en Mataje por lo menos el 60% de sus habitantes dejó sus casas luego del atentado del 27 de enero, cuando explotó un coche bomba que causó heridas a por lo menos 28 personas, aunque sin víctimas fatales, y también daños al cuartel de la Policía y a 37 viviendas contiguas.

Luego, el 20 de marzo explotó una bomba que causó la muerte a cuatro militares y el 26 de marzo fue arrestado y luego asesinado un equipo de prensa que viajó a la zona para reportar. En la actualidad permanecen en cautiverio otros dos civiles, hechos que han causado pánico entre los pobladores. A ello se suma que la militarización permite el control pero limita la vida cotidiana, debido al estado de excepción.

Según datos de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), desde enero se han registrado 124 desplazamientos de familias en las comunidades de Mataje, Las Delicias, Turulpí, Ricaurte y Mataje Alto, todas en Esmeraldas. De ellas, 50 se encuentran en un albergue provisional en San Lorenzo, 43 ingresaron a una estrategia de protección familiar y las restantes se hospedaron con sus familias en otros cantones de la provincia.

El pasado miércoles, en una reunión en Ibarra (Imbabura), los representante de la población Awá presentaron a los miembros de Cancillería, Defensoría del Pueblo y la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades) sus pedidos, sin embargo, aseguran que aún no han obtenido una respuesta, por lo cual prevén una nueva reunión en esta semana para saber cuáles serán las acciones que implementará el Gobierno a favor del desarrollo.

“Les hemos dicho que nuestros jóvenes y nuestras personas de algún modo se han dedicado a trabajar en el otro lado, porque realmente no se cuenta con ningún tipo de trabajo y ellos se dedican a la vida más fácil”, expresó el representante awá.

En tanto, la Federación de Mujeres Amazónicas también presentó su preocupación sobre lo que ocurre en la zona fronteriza ante el Estado ecuatoriano. Entre sus argumentos alegan que la militarización no es el camino para que cambien las condiciones de vida de quienes viven en la frontera y para evitar que los grupos armados ingresen al territorio ecuatoriano.

Jorge Acero, representante de la Federación de Mujeres de Sucumbíos, señaló a esta agencia que el Estado ecuatoriano debería tener más presencia en las comunidades de frontera y prestar servicios de salud, educación comunicación, proyectos productivos, entre otros, que permitan el desarrollo en la zona.

“En estas comunidades de frontera norte la falta de luz, de agua, de salud, de educación, de perspectivas de trabajo y de futuro ha sido una permanente que les ha impedido integrarse en el país de una forma activa y con una voz propia”, explicó en entrevista con este medio.

Añadió que, especialmente en años como el 2012 o 2013, la militarización en la zona fronteriza “no supuso un cambio para la realidad de la gente”, sino que causó “presión, amenazas, deportaciones, robos a viviendas” por lo que los habitantes vivían en medio del miedo.

“Eso podría repetirse con el agravante de que los grupos delincuenciales quisieran controlar el territorio y que la respuesta del Estado sea solo militar, y no acompañar en el desarrollo a esas comunidades podría generar desplazamientos o miedos a la población que busca sobrevivir a la tierra en la que están”, señaló.

Expuso que el Ejército “no está preparado ni formado para tener una relación de protección directa con la población civil”, por eso considera imprescindible que otras instituciones del Estado, como la Policía Nacional, tenga más presencia en esa zona.

Para mañana está previsto que cinco organizaciones de la sociedad civil conformen una coalición para presentar al presidente Lenín Moreno un proyecto de desarrollo que permita consolidar una frontera viva que atienda a los pedidos de los habitantes.

La Constitución de Ecuador otorga a los pueblos y nacionalidades indígenas derechos como el reconocimiento de su territorialidad, que se respete sus lenguas ancestrales, la práctica de medicina ancestral, el ejercicio de la administración de justicia al interior de sus comunidades, la conservación de la propiedad de tierras comunitarias, la participación en el uso y administración de los recursos naturales como el agua, bosques, entre otros.

En los últimos días, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña informó que el gobierno ha destinado unos 14 millones de dólares y dijo que la presencia del Estado ecuatoriano en la frontera es permanente. Por su parte, la víspera, la ministra de Industrias y Productividad, Eva García, se reunió con empresarios agrícolas de la zona limítrofe que pidieron al gobierno apoyo para mantener los 5.000 empleos que se generan en la zona.

La titular presentó varias propuestas en el sector y dijo que se busca disminuir la tasa de desempleo del 7,8% que actualmente tiene la provincia de Esmeraldas y del 20,1 % en subempleo en la entidad, que es de 626 mil habitantes.

