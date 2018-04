La Hora de Quito

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 22 Abril 2018

“Somos sicólogas, cocineras, profesoras, limpiadoras y mucho más, dentro del hogar. En la mayoría de casos, no se valora todo el trabajo que representa administrar los recursos y los problemas de una familia. Literalmente, no hay horario, ni descanso”. Lo definió con esas palabras Lili Velasteguí, una de las más de 500.000 amas de casa que representan el 70% de los ecuatorianos registrados en la categoría de empleo no remunerado, según los datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC).

En diciembre de 2017, 727.778 personas estaban identificadas por realizar actividades sin paga, que además de las amas de casa y cuidadoras, también incluye a familiares que ayudan en negocios o pequeños emprendimientos sin recibir ninguna compensación.

En marzo 2018, en el último boletín de empleo del INEC, la cifra subió hasta las 831.628 personas. Es decir, en solo tres meses, 103.850 ecuatorianos pasaron a trabajar sin sueldo.

Fausto Pillajo, dueño de un local, mitad tienda de abarrotes y mitad servicio de Internet e impresiones, comentó que desde el año pasado las ventas han caído en más de un 40% y que para ahorrar en sueldos de empleados, en muchas ocasiones, recibe ayuda de sus hijos y sobrinos.

“No es que todos los días están aquí, sino que depende de si hay más clientes. No lo llamaría un trabajo, sino una especie de ayuda para que el negocio sobreviva. Hace un par de semanas mi hijo mayor estaba más tiempo por acá, pero ahora sale a vender empanadas y otros bocaditos por las inmediaciones de la Universidad Central”, dijo.

Análisis y realidad

Pablo Lucio Paredes, docente e investigador de la Universidad San Francisco de Quito, explicó que antes de 2007, cuando se implementó una nueva metodología y categorías en el cálculo del empleo, actividades como el trabajo doméstico o las ayudas en negocios familiares no eran registradas en las estadísticas del mercado laboral. “Estas categorías no hacen otra cosa que inflar artificialmente los datos del empleo. Un gran porcentaje de las personas registradas en empleo no renumerado debería estar en la categoría de desempleo o subempleo”, aseveró.

Además, que en el caso del trabajo doméstico, las estadísticas anteriores a 2007 lo ubicaban fuera de la Población Económicamente Activa (PEA). “No todas las amas de casa del país están registradas en la categoría de empleo no remunerado, solo las que se han acogido al aporte voluntario al IESS”, añadió Paredes.

Andrea Arcentales, ama de casa desde hace tres años, luego de ser despedida de su trabajo, puntualizó que aunque la labor del hogar debe ser reconocida y valorada, no es lógico que esté registrada dentro de las estadísticas del empleo. “Indudablemente, es un trabajo, que implica la mayoría de horas del día, y no pocos desvelos. Pero sospecho que los políticos decidieron registrarlo dentro de las categorías del empleo para poder mejorar ficticiamente las estadísticas”, aseguró.

Con esto concordó Paredes. Además, llamó la atención sobre el hecho de que muchos de los ecuatorianos no llegan a la categoría de empleo no remunerado por preferencia o elección, sino porque las oportunidades son escasas para enrolarse en un trabajo formal.

Con la inclusión de categorías como empleo no remunerado y otro empleo no pleno, las autoridades pueden presentar el dato de que 95,6% de la Población Económicamente Activa tiene empleo, pero la realidad es que si se suma desempleo, subempleo y las categorías de trabajo no pleno y no renumerado, más del 60% del PEA está en la informalidad. (JS)

Comparación En tres meses

Dic 2017 Marzo 2018

Empleo

no remunerado 727.778 831.628

Otro Empleo

no pleno 1’951.060 2’096.972