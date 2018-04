1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 18 Abril 2018

Legisladores aprobaron por unanimidad este martes una resolución en la que demandan mayor responsabilidad del Estado colombiano en su frontera, así como la creación de una comisión ocasional fronteriza para la creación de leyes relacionadas al desarrollo fronterizo.

En la resolución se expresa la solidaridad y condolencias con las familias de los tres comunicadores que fueron secuestrados y posteriormente asesinados por el grupo de alias ‘Guacho’, disidente de la exguerrilla de las FARC, así como con las familias de los cuatro militares que murieron como consecuencia de un ataque armado en el cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas.

En texto que contiene seis artículos, también establece que, en un plazo de 10 días, acudan en Comisión General ante el Pleno de la Asamblea Nacional los ministros del Interior, César Navas; de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa; y de Defensa Patricio Zambrano.

La presidenta de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales Doris Soliz, pidió que en el texto de la resolución se incluya que “se requiere una mayor corresponsabilidad de Colombia” con lo que ocurre en su territorio. Por ejemplo, dijo, “los cultivos de droga se encuentran en ese país y no en Ecuador”.

“En 2015 existían 9.600 hectáreas de cultivos en Nariño, Putumayo y Santander, en 2016 la cifra llegó a 146.000 hectáreas de cultivos. Esos cultivos no están en Ecuador, en nuestra frontera existen sembríos de palma y no de coca” expresó la legisladora.

Según ella, en esos departamentos colombianos está el 63% de toda la coca que se produce en Colombia, el 25% transita por Ecuador, “pero la gran mayoría por otras rutas”, por ello reiteró que “es una responsabilidad de Colombia desmantelar esos cultivos y todas las redes instaladas ahí”.

De su lado el asambleísta de Movimiento CREO, César Carrión, insistió en que hechos como la tabla de consumo de drogas que está vigente en Ecuador promovieron el microtráfico “por la convivencia de altos funcionarios con terroristas colombianos”.

A su criterio, existió “permisividad” en el gobierno del expresidente Rafael Correa “con el entorno narco y vínculos de ex funcionarios con las FARC y la penetración de estas instancias de poder no han sido sometidas a proceso alguno de investigación”.

Ante ello, la asambleísta Sofía Espín precisó que nunca existió permisividad con el narcotráfico durante la década pasada y recordó los reconocimiento de la DEA (Administración para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés) y de Naciones Unidas por la lucha del país contra el narcotráfico.

“¿Acaso los ministros como César Navas, María Fernanda Espinosa, Miguel Carvajal no fueron autoridades del gobierno anterior encargados de los mismos temas, en el ministerio Coordinador de Seguridad, acaso no era su responsabilidad la articulación de un trabajo efectivo, solo por conservar sus cargos, no pueden insinuar que ellos mismo permitieron el libre tránsito de drogas o que hubo pactos con narcotraficantes” refirió.

Comentó que la inversión en defensa pasó de 185 millones de dólares de 2000 a 2006 a 1.686 millones de dólares en el periodo de 2007 a 2016. Mientras en Seguridad se construyeron 455 unidades de policía comunitaria, 16 centros ECU 911, 11 salas operativas y que la cifra pasó de a 2000 a 2006 de 2990 millones, mientras que de 2007 a 2016 la inversión fue de 3766 millones de dólares, indicó.

“Alguien nos está metiendo en un conflicto que no es nuestro, por 10 años nos mantuvimos al margen. Si Colombia, con uno de los siete ejércitos más poderosos de América Latina y con siete bases de Estados Unidos, no puede controlar sus fronteras, y capturar a esos criminales, ¿Por qué Ecuador tiene que asumir esa responsabilidad?”, cuestionó la legisladora.

De su lado el asambleísta de Alianza PAIS, Pabel Muñoz, explicó que el momento por el que atraviesa el país es “de responsabilidad, prudencia y unidad” y que solo se alcanzará la paz con un eje fuerte de seguridad y con adecuados niveles de desarrollo.

Luis Fernando Torres, del Partido Social Cristiano, precisó que la paz fue “mal negociada por el presidente colombiano Juan Manuel Santos y ha llevado a Ecuador a asumir “una factura que no merecía. (Andes)