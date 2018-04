Hermano de fotógrafo

Martes, 17 Abril 2018

La recuperación de los cuerpos de Paúl, Javier y Efraín debe ser una prioridad, insiste Ricardo Rivas, hermano de Paúl. Pide al Gobierno que, por lo menos, en este último momento el tema se maneje con transparencia.

- ¿Qué acciones esperan tras el comunicado de alias ‘Guacho’ sobre la falta de condiciones para la entrega de los cuerpos?

- Creo que los cuerpos son innegociables, tienen que ser repatriados y es responsabilidad de los gobiernos de Colombia y Ecuador que lleguen acá. Si es que tienen que utilizar las acciones operativas, nuestro punto de vista es que tienen que hacerlo, es prioridad el regreso de los cuerpos.

- ¿Tras el desenlace fatal, de la semana pasada, la única esperanza era recuperar los cuerpos?

- Los gobiernos tienen que garantizar el regreso. No es posible que, a estas alturas, no sepamos donde están ubicados, no sepamos muchas situaciones que se han ido señalando. Se ha padecido, se ha tenido incertidumbre, se ha manejado mal la situación. Esperemos que esto último, por lo menos, puedan manejar bien.

- Como familiares ¿dónde podrían acudir para exigir eso?

- Esta no es una situación de tres familias, lo hemos venido recalcando, es una situación de país y creo que el país tiene que solidarizarse porque hoy somos nosotros y mañana esperemos que no sea alguien más. Debe estar en la conciencia del país demandar y exigir del Gobierno colombiano el retorno de nuestros familiares. Debemos estar unidos en una sola voz.

- ¿Qué esperan ustedes de los ciudadanos?

- Manifestarse como ecuatorianos. Tenemos asociaciones, gremios, organismos. Aquí no necesitamos partidos políticos, sino que las personas se manifiesten y hagan sentir su voz a los gobiernos de los dos países. Que les hagan saber que no estamos dispuestos a soportar una situación como la que estamos pasando tres familias, esto tiene que acabar.

- El último comunicado de los terroristas dice que se suspendieron las acciones humanitarias...

- En la carta mencionan que ha habido un intento fallido por recuperar los cuerpos, eso quiere decir que hubo una intervención militar y eso deberían aclarar las autoridades, porque es el segundo comunicado en el mismo sentido. Además hablan en plural, entonces, ¿no es una sola persona la que controla ese frente? Me da a entender que es una cúpula. Tiene que haber transparencia. Por eso mi llamado a formar una comisión internacional y hacerlo en el menor tiempo posible.

- ¿Han adelantado contactos?

- Estoy viendo algunas figuras para proponer, porque esperar que el Gobierno se pronuncie hasta el día de hoy, parece que hay cosas más importantes y rápidas que esta circunstancia que es de tipo humano y que a todo el país le interesa. (Expreso)