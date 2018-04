El asambleísta socialcristiano, Luis Fernando Torres, aseguró este martes que no es el momento para la comparecencia de los ministros de Defensa, Patricio Zambrano y de Interior, César Navas, ya que en este momento tienen mucha presión con la situación que está ocurriendo en la frontera.

A su juicio, sería un error que el Parlamento interfiera en el mando político. “Cuando sea oportuno los ministros deberán rendir cuentas”.

“El temor ciudadano tiene que ser la excepción y no la regla, y para eso se deben tomar todas las medidas de seguridad necesaria. Ayer fueron amenazados 4 edificios”, expresó al tiempo que pidió la seguridad necesaria para la Asamblea Nacional.

Torres expresó que el mando político no puede fallar. “Están en juego dos vidas humanas”. (J/R)

