El fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, ejerció este miércoles su legítimo derecho a la defensa, en la sustanciación del juicio político planteado en su contra por los asambleístas Henry Cucalón y Guillermo Celi. En la Comisión de Fiscalización y Control Político, dirigida por la vicepresidenta Kharla Chávez. Este proceso ocurre por un audio, en el cual se evidencia la conversación entre un prófugo de la justicia (Carlos Pólit, excontralor) y un legislador (José Serrano Salgado), quien era en ese momento el presidente de la Asamblea. Con respecto a los motivos del enjuiciamiento político, Baca Mancheno mencionó que el hecho relevante de este proceso es el contenido del audio entre la conversación que sostienen el excontralor Carlos Pólit y el expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, en el cual se evidencia una conspiración en marcha en contra del Fiscal General. Aclaró que el audio se dio a conocer a través de una red social el 26 de febrero de 2018, a las 08h24, lo que demuestra que se trataba de una información pública. “El audio tiene hechos de tal gravedad que la omisión de no informar al país, hubiese provocado un irremediable perjuicio al Estado de Derechos y Justicia”, indicó. Baca Mancheno mencionó que en este proceso se están confundiendo las responsabilidades políticas y jurídicas. Sobre esta última, señaló que debe ser canalizada por los órganos jurisdiccionales competentes e instó para que los actores políticos no confundan ambas responsabilidades. Sobre la supuesta intimidación al policía Danny Ibarra, el titular de la Fiscalía informó que el agente mantuvo comunicaciones con José Serrano previo a la presentación de la declaración juramentada, hecho que fue negado por Ibarra ante la Comisión de Fiscalización. Asimismo, señaló que a través de la versión del notario, pudo evidenciarse que el documento fue modificado, lo que prueba el carácter malicioso de este hecho. Baca Mancheno señaló además que el 5 de marzo, cuando supuestamente se intimidó al policía, él se encontraba en una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, hecho que fue comprobado ante los asambleístas con la respectiva documentación. Señaló que se han extendido los motivos del juicio político a actividades que no tienen vinculación con el cumplimiento de sus actuales funciones, manifestó que dichas acusaciones en su contra durante su tiempo de trabajo en la Comisión 30S, no tiene lugar dentro de este juicio político, ya que se pretenden incluir como pruebas, acciones realizadas en fechas en las cuales no ejerció el cargo de Fiscal General. Aclaró que sus competencias están establecidas en la Constitución y tienen que ver con la investigación preprocesal y procesal penal. En este sentido, presentó los procesos judiciales que están en marcha para luchar en contra de la impunidad. Aseveró que la Asamblea Nacional tiene dos caminos: respaldar el accionar de las investigaciones en contra de los corruptos o enviar a la ciudadanía un mensaje de impunidad en que la prioridad es deshacerse de un Fiscal. “Estamos en momentos en que varios delitos son investigados. Ustedes tendrán que responderle al país si esas investigaciones se suspenden”.