Detalles Publicado el Miércoles, 11 Abril 2018

A pedido de la familia del exministro de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel, el abogado Héctor Vanegas también hará parte de la defensa legal en el proceso que se le ha abierto al exfuncionario por el delito de lavado de activos, el cual se derivaría de su paso como director en Guayas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Vanegas estuvo este miércoles en Quito para de acceder al expediente que se le abrió en Fiscalía a su ahora cliente, luego de su detención el fin de semana pasado.

El abogado dijo que también defiende a Espinel en el caso por peculado, el cual nacería de un informe de Contraloría que revelaría supuestamente millonarios perjuicios en el IESS, dentro del proceso de facturación y pagos a clínicas que formaron parte de la red de prestadores médicos en Guayas.

Vanegas cree que Fiscalía cometió un "terrible error" en la audiencia por lavado de activos, al pretender aplicar, dijo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), vigente desde agosto del 2014, en una supuesta infracción cometida en mayo de 2014. Para él eso significa que la ley que debe aplicarse es la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, vigente desde 2005, y no el COIP.

"No puede ser la Corte Nacional de Justicia acabe de sentenciar al exministro de Electricidad, (Alecksey) Mosquera, también por un hecho similar, aplicando esa ley (Ley para Reprimir el Lavado de Activos) y entonces a Iván Espinel le quieren aplicar un Código diferente (COIP). Eso viola todo tipo de garantía y debido proceso", aseguró.

En relación a los hechos de los que se le acusa a Espinel, Vanegas manifestó que todo lo que los organismos señalan al momento son solo presunciones, las cuales serán desvirtuadas.

Por ejemplo, sobre el caso de peculado, argumentó que resulta absurdo el que se le impute a su cliente un hecho por 7 días que estuvo en funciones, no firmó ningún documento y no conoció nada. "Eso ya está desvirtuado. Resulta improcedente lo que se hace, más aún, cuando hasta donde sé, no se ha establecido un perjuicio por parte de Contraloría". (ElUniverso)