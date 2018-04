1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 10 Abril 2018

El pasado jueves, el presidente Lenín Moreno anunció cinco disposiciones en torno a la situación de la frontera norte. Esas acciones tuvieron como base el asesoramiento de tres generales en retiro de las Fuerzas Armadas.

La primera decisión fue la conformación de una consejería de seguridad que se encargará, entre otras cosas, de elaborar en el plazo de 30 días tres planes: uno de inteligencia y contrainteligencia; otro de defensa en la frontera y finalmente uno de las instalaciones estratégicas.

¿Cómo será el trabajo para cumplir con las acciones que planteó el Presidente?

No es que vamos a elaborar. En el país existen estructuras de seguridad que son las que tienen que presentar y actualizar los documentos de inteligencia, contrainteligencia (…) conforme a los nuevos escenarios, amenazas y a las circunstancias que vive el país. De lo que entiendo, el Presidente nos ha pedido asesoramiento, recomendaciones y seguramente nos pedirá que leamos los documentos que preparen esas estructuras.

¿Ustedes articularán la elaboración de esos planes?

Lo único que somos es un equipo de personas para asesorar al Presidente. Si él nos pide que revisemos un documento, nos sentaremos a revisar.

Para ser más precisos, ¿ustedes son parte de esa consejería de seguridad?

No, no, no. Es otra cosa, el caso nuestro es muy sencillo. Podríamos decir que somos un grupo de pensamiento y de asesoría que el Presidente ha convocado para que le traslademos experiencias. Pero no tenemos ninguna vinculación, cargo, sueldo, ni jerarquía al respecto. La consejería de seguridad está para orientar, pero no para crear planes.

¿Cuál es su criterio sobre la forma en que el Estado afronta el tema de la frontera norte?

Es un escenario complejo. Las instituciones están haciendo bien las cosas, pero no es suficiente. Habrá que hacer mucho más para tener una institucionalidad que permita enfrentar la amenaza de una manera sistemática.

La Conferencia Episcopal pidió al Gobierno que analice el canje entre el equipo periodístico y disidentes...

Esas cosas no son así de simples. Lo mejor es dejarle al Gobierno Nacional que maneje esos temas porque aquí hay experiencia. Además deben conformarse equipos de negociación nacional y extranjeros.

Existen críticas sobre cómo se maneja el tema de seguridad, ¿hay que cambiar a las cabezas?

En temas tan difíciles lo más fácil es criticar. No me parece oportuno (cambiar) cuando se está en pleno conflicto. Se necesita prudencia, serenidad, tranquilidad y dejar que obren los expertos. (El Telégrafo)