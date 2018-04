1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Lunes, 09 Abril 2018

La directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) Diana Salazar, habló en Primera Impresión sobre la detención del exministro Iván Espinel.

Salazar señaló que la UAFE inició el análisis del exministro hace varios meses. Se detectó la adquisición inusual de un inmueble en Guayaquil mediante depósitos en efectivo hechos por el otro ciudadano detenido.

La funcionaria explicó que estos depósitos que fueron analizados se realizaron entre mayo de 2013 y junio de 2014. “La UAFE conoció de estas operaciones por los propios sujetos obligados (entidades bancarias). Esta operación no fue reportada en su momento”, indicó. Explicó que la entidad debe reportar cuando alguien no puede justificar el origen de su dinero, eso no se hizo en este caso y será la Fiscalía la que determine alguna responsabilidad.

Salazar detalló que la UAFE hace análisis de los movimientos de la persona natural, y al funcionario que está realizando operaciones que no guardan relación con su actividad.

Salazar dijo que según la Ley de Seguridad Nacional, la UAFE forma parte del sistema nacional de Inteligencia.

“Tenemos un universo de ciudadanos y personas jurídicas que están siendo analizados por la UAFE”, aclaró. (Telediario)