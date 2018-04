1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 09 Abril 2018

En la última década hubo tres políticas de seguridad. Hubo un retroceso en la protección del Estado, según el excandidato presidencial Paco Moncayo.

El general (r) Paco Moncayo excandidato presidencial y ahora consejero externo del presidente, Lenín Moreno, en temas de seguridad nacional, ofrece su visión sobre la crisis en la frontera norte, la cual implica un conflicto del Estado ecuatoriano con fuerzas del narcotráfico. Con La Hora conversó sobre qué ha pasado en los últimos 10 años y cómo enfrentar lo que está ocurriendo en el límite con Colombia.

La amenaza en frontera, ¿se convirtió en una amenaza nacional?

Es un problema de seguridad nacional. Tenemos cuatro militares asesinados y tres periodistas secuestrados. Eso es declararle la guerra a un Estado y lo grave es quién lo hace. Si no se comprende la amenaza, no se sabe combatirla, desde Sun Tzu.

Hoy esta amenaza oprobiosa, que en la historia ha afectado la seguridad de los pueblos, es el crimen organizado, que no es solo el tráfico de drogas sino un conjunto de violencias, unas ocultas pero todas funcionando y que ataca a lo fundamental de un Estado que es su población.

¿El Gobierno y las Fuerzas Armadas comprenden esa amenaza?

El Ecuador no ha estado preparado para esta amenaza. De esto, académicamente, venimos debatiendo una década: en las universidades y encuentros internacionales. Las FARC no se iban a desmovilizar totalmente. Esto fue la crónica de un conflicto avisado.

¿Por qué no estábamos preparados?

Se desmanteló un sistema de seguridad nacional que funcionaba muy bien, con el cual pasamos el conflicto del Cenepa impecablemente y otros internos como levantamientos indígenas, sin una gota de sangre.

Pero llegaron temas como: la ‘seguridad nacional impuesta por el imperio’, que el ‘sistema de inteligencia es rama de la CIA y que primero dan parte a la embajada americana antes que al Presidente’. Todos esos cuentos, que dijo (Rafael) Correa, quitaron el sistema anterior y no supieron con qué reemplazarlo.

¿Puede explicar un ejemplo?

La Base de Manta, que tenía que salir porque un Estado soberano debe ser capaz de darse seguridad a sí mismo y a su población. Pero usted no podía sacar a la Base de Manta sin haber tenido un reemplazo. Comenzaron a haber avionetas que violaban el espacio aéreo, submarinos caseros que violaban el espacio territorial marítimo, se sabía cuándo se caían las avionetas.

No se puede vivir sin un buen sistema de seguridad. ¿Cuál es el problema que enfrentan los partidos que llegan al Gobierno? No tienen un ministro presentable, alguien que haya leído un libro sobre seguridad.

¿El ministro de Defensa actual no es presentable?

Yo no hablo de personas nunca y un buen periodista no pregunta esas cosas.

Un buen periodista pregunta de todo.

Un buen periodista no pone trampas ni cáscaras de plátano. A mí me gustan los buenos periodistas y soy muy franco.

No es una cáscara de plátano. Si usted no quería contestar, podía hacerlo sin hacer un juicio de valor sobre el periodista.

Usted hace un juicio de valor de una persona de la que no tengo porqué hablar mal. No es una pregunta que aconseja el buen diálogo, ya soy bastante viejito para no dar respuestas a preguntas capciosas. Lo que le quiero decir es que no se preparan cuadros políticos en los partidos. Había el IAEN (Instituto de Altos Estudios Nacionales) para prepararse.

¿Cómo entiende el secuestro de los periodistas de El Comercio?

La profesión más peligrosa en México, Centro América o Colombia es el periodismo porque el crimen organizado no quiere que se conozca la perversidad de sus acciones. El periodista es el enemigo.

Cuando veo la foto de tres periodistas, porque también el conductor es periodista al cumplir una misión periodística, encadenados y con candado, no veo solo tres personas, sino un derecho fundamental de los seres humanos encadenado, la libertad de expresión y la de informar.

¿Puede el Estado ceder en la exigencia de los captores de no seguir las acciones contra el narcoterrorismo junto a Colombia?

De lo que existe, como experiencia, es que no se plantea los mínimos para negociar. Ningún Estado va a ceder en eso. Es necesario tener equipos con gente que ya ha negociado en casos de secuestro. Lo ha dicho perfectamente el Presidente: los queremos vivos no es un tema de periodistas, sino de 16 millones de ecuatorianos.

Esta etapa del narcotráfico al parecer comenzó en Sucumbíos. ¿Esto nos dice que no solo debemos concentrarnos en Esmeraldas?

En todo el territorio nacional. Creo que en seguridad la década anterior también fue perdida. Estamos mucho menos seguros que hace 10 años. México dice que están funcionando cuatro carteles mexicanos en Ecuador.

Es evidente que estamos peor que antes. ¿Cómo entiende que en los 10 años del presidente Correa haya habido tres políticas de seguridad y defensa? Si la política de Defensa es de Estado, está más allá de los gobiernos, pero que en un solo gobierno haya habido más de tres demuestra que no se manejó de manera profesional y seria ese tema.

¿Cómo afrontar esta amenaza y vencerla?

Hay que traerlos vivos y sanos a los periodistas. Hay que hacer cambios fundamentales en el sistema de seguridad, reconstruirlo. Necesitamos que el Consejo de Seguridad funcione, que se ha reunido como seis veces en 10 años. Hay que cambiar conceptos estratégicos y operativos para adecuarlos a este tipo de amenazas. Hay que adecuar la doctrina, el entrenamiento, el equipamiento, los armamentos.

La seguridad es un tema del Estado, no del Ejecutivo. Lo que pasa en la frontera norte es consecuencia de la ausencia de Estado. No es tema policial ni militar. Cuando el Estado no hace presencia, alguien la hace. Debería haber saturación del Estado en la frontera norte: escuelas, colegios, centros médicos, IESS, que es mucho más que 200 mil policías. Son crímenes transnacionales, hay que trabajar con nuestros vecinos y con Estados Unidos, que siendo parte del problema también deben aportar para la solución.

