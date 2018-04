1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 08 Abril 2018

La vicepresidenta María Alejandra Vicuña es parte del Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe), organismo que define las políticas de seguridad interna y externa del país y que se ha activado a raíz de los ataques que se produjeron en la frontera norte por parte de grupos irregulares que operan en el lado colombiano.

¿Cuál es el diagnóstico de la situación de seguridad en la frontera norte?

Es de conocimiento público que hay una dificultad y que se concentra principalmente en dos cantones: San Lorenzo y Eloy Alfaro, declarados en estado de excepción. Una de las decisiones tomadas por la coyuntura fue precisamente extender esa declaratoria un mes más, que implica redoblar la seguridad a través de un Comando Unificado de Fuerzas Armadas y Policía. Pero este es un tema que no solo le compete a Ecuador sino a Colombia y para ello hubo reuniones binacionales para analizar lo que ocurre y plantear la necesidad de un desarrollo integral más allá del tema de seguridad.

Pero el Estado colombiano no tiene presencia en esa zona hace mucho tiempo. ¿Cómo podría responder?

Sí tienen cómo hacerlo, algunas acciones se han tomado. Eso se ha hablado a nivel diplomático. Y hay un compromiso del Gobierno colombiano. Estamos pendientes para fortalecer los lazos de cooperación. Se han tenido reuniones de alto nivel: en un Gabinete en Pereira y en un Consejo Binacional de Planificación en Tulcán se han evaluado los compromisos y las acciones. Siempre exhortaremos al Estado colombiano en los mejores términos y fraternidad, pero con firmeza, para que exista esta corresponsabilidad.

¿El Gobierno tiene un Plan Nacional de Seguridad? El último que está disponible en la web data del anterior.

Por supuesto que existe un Plan Nacional de Seguridad; hay temas que por obvias razones son reservados... Por ejemplo, en la frontera norte la presencia del Estado ecuatoriano es permanente y por la coyuntura se ha redoblado. Tenga la seguridad de que las instituciones son responsables.

Hay analistas que creen que el Gobierno ha actuado con improvisación.

Algunos de esos analistas o seudoanalistas han dicho barbaridades, se han referido de una manera irresponsable al tema. Yo hago una invitación a que se maneje bien la información; por ejemplo, en el caso de sus tres colegas secuestrados, que están en una situación vulnerable y que el compromiso del Gobierno ha sido traerlos de vuelta vivos. Para ello se necesita prudencia porque está en juego la vida de tres compatriotas.

¿Están dispuestos a ceder a los pedidos de los secuestradores?

Reitero a los familiares y a sus compañeros que el Gobierno hará las acciones necesarias para traerlos sanos y salvos. Es lo que puedo decir.

El presidente Lenín Moreno acusó al anterior Gobierno de haber desmantelado a la fuerza pública. ¿Cómo se la recuperará?

El fortalecimiento de los sistemas de inteligencia para que estén orientados a prevenir las acciones que atentan contra la seguridad pública ha sido un compromiso. Una primera medida fue devolverlos a los espacios que corresponden y que cumplan el rol de consolidar estrategias para prevenir delitos y respondan al interés nacional.

¿La orientación anterior de la Secretaría de Inteligencia impidió que se conociera mejor lo que ocurría en la frontera norte?

No puedo asegurarlo, es posible. Pero los hechos hablan por sí solos. Hay información que evidencia que el rol de la Senain no se cumplió a cabalidad... No fue acertado crear la Senain sino que se debió fortalecer los mecanismos de inteligencia en la fuerza pública. (ElUniverso)