Detalles Publicado el Sábado, 07 Abril 2018

No se facturaron ni se cobraron $ 6’631.839,62 por la transmisión que hizo Gamavisión de 119 enlaces ciudadanos, los sábados desde las 10:00 hasta las 14:00, entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de mayo de 2017, ocasionando que no se reciban ingresos, disminuya el raiting y haya pérdida de clientes.

Ese fue uno de los doce hallazgos de la Contraloría General tras el examen especial a las operaciones administrativas y financieras de la compañía de Televisión del Pacífico Teledos S.A o Gamavisión, cuyo borrador fue leído ayer por aproximadamente tres horas.

Por la realización de esos enlaces en el gobierno del expresidente Rafael Correa, Gamavisión asumió gastos de movilización para dos funcionarios de ese canal por un monto de $ 77.063, sin que esa actividad haya estado contemplada en sus contratos. Además que no hubo control de parte de ejecutivos de la estación.

Otros hallazgos fueron: contratación con empresas vinculadas con familiares de servidores públicos, comisiones a agencias de publicidad por más de $ 160.000 sin que se hayan contratado espacios publicitarios de anunciantes y cuentas por cobrar por cesión de derechos de fútbol en 2016 por $ 1’450.000 a RTV Ecuador.

Además, auditorías externas contratadas sin autorización de la Contraloría por más de $ 56.000 y el no pago de planillas de aportes al IESS desde mayo del 2017 por $ 578.000.

Varios de los involucrados en ese examen estuvieron presentes en la lectura y alegaron que Gamavisión no es una entidad pública y que algunos de las observaciones no caben. No obstante, Contraloría respondió que al ser el Estado el que posee la mayoría accionaría sí lo es.

Otros afirmaron haber entregado sus descargos, pero que no se habían considerado.

Descargos

Una copia del informe estará listo el próximo lunes. Los involucrados podrán presentar en el lapso de cinco días hábiles sus observaciones, argumentos o ratificarse en sus alegatos. (ElUniverso)