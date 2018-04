1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Sábado, 07 Abril 2018

Las conclusiones del primer informe presentado por el grupo de veedores que desde la Contraloría analizan la deuda pública apuntan al decreto ejecutivo 1218. Este documento, firmado el 20 de octubre de 2016 por el expresidente Rafael Correa, fue determinante para modificar la forma de calcular el monto de la deuda pública, de tal forma que no llegue al límite máximo permitido por la Ley (40% del PIB).

De acuerdo con el informe de la Veeduría, con el decreto el Gobierno anterior ocultó las obligaciones estatales, eliminando obligaciones entre el primero de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017. Sobre ese informe se espera una ratificación final el lunes.

El contralor, Pablo Celi, explicó anteriormente que el texto “estableció un mecanismo de cálculo de la relación entre la deuda y el PIB que no está previsto en la Ley”. Esto provocó que la deuda pareciera menor para que el Gobierno pudiera endeudarse más.

“No solo es el ocultamiento del monto real y el porcentaje, sino también el licenciamiento para nuevos créditos por sobre el porcentaje legal que estarían permitidos”, aseguró Celi, quien participará el lunes de la lectura del informe final.

Correa utilizó sus redes sociales para responder a Celi y manifestó en su defensa: “El art. 124 de Código de Finanzas Públicas, hecho por mi Gobierno. ¿Dónde define cómo se calcula el saldo de deuda?”. Aseveró que “para eso son los reglamentos. Pero Contraloría dice que decreto 1218 es ilegal, por reglamentar la ley de acuerdo a normas internacionales”.

Análisis

León Roldós, veedor de la auditoría, considera que se deben establecer las responsabilidades civiles y administrativas para los anteriores miembros del comité de deuda, al permitir una “la legislación pro corrupción” que facilitara el endeudamiento irresponsable mediante reformas.

Sobre la participación de Correa, mencionó que no estaba en el Comité, sino que enviaba delegados que no le comprometieran, pero sí le mantuviesen informado. “Correa daba las órdenes, pero luego intervenían terceras personas con las que se lavaba las manos”, adujo. No obstante, asegura que esto no escuda al expresidente de la responsabilidad porque fue él quien firmó el decreto y viabilizó la deuda en condiciones perjudiciales para Ecuador.

Sobre el decreto

° A partir de octubre de 2016, para calcular el monto oficial solo se tomó la deuda consolidada del Estado y se dejó de lado el dinero que debe el Gobierno al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y otros rubros.

Mediante el decreto 1218, publicado en el portal de la Presidencia, se reformó el artículo 135 del Reglamento General del Código de Planificación y Finanzas Públicas, en donde se establece que el Estado no podrá endeudarse más del equivalente al 40% del Producto Interno Bruto (PIB).

La reforma del Ejecutivo adiciona que el cálculo “se lo efectuará sobre la base de los estados consolidados de deuda pública correspondiente a cada ejercicio fiscal, de conformidad con el manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional”. (LaHora)