1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 06 Abril 2018

El presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh, habló en Primera Impresión sobre la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) transitorio de suspender los concursos de jueces y fiscales que puso en marcha la institución judicial.

Jalkh resaltó que lo importante es fortalecer las instituciones y la democracia y que en este sentido, todos los funcionarios públicos deben ejercer el poder público dentro de sus competencias.

El funcionario mencionó que el Consejo de la Judicatura está pidiendo que se justifique la decisión del CPCCS transitorio de suspender los concursos que están en marcha, lo que a su juicio no se compadece con varias disposiciones legales.

Añadió que el mandato de la pregunta 3 de la consulta popular no permite al CPCCS entrar en las competencias de otros poderes del Estado.

“La Constitución le da potestad exclusiva y excluyente al Consejo de la Judicatura de nombrar jueces y fiscales mediante concursos”.

Jalkh indicó que la primera acción que tomará la institución es pedir que el CPCCS motive o rectifique su decisión. “Si vemos que está debidamente motivada, cambiaremos de opinión, pero si no es así la tendremos que analizar”, aclaró.

El entrevistado comentó que lo que debe hacer el CPCCS es establecer las veedurías pertinentes para aquellos concursos. “Nos solidarizamos con aquellos funcionarios judiciales de los que se ha juzgado su trabajo”, acotó.

En cuanto al documento de Contraloría presentado por el asambleísta Bernal, precisó que dicho informe no establece responsabilidades para el Consejo de la Judicatura, sin embargo explicó que van a entregar toda la información que se les ha pedido en un plazo de siete días.

Jalkh expresó que no ha habido cambios de puntaje en los concursos, sino un cambio del umbral debidamente motivado y que implica no haber gastado recursos públicos en un nuevo concurso, y que por lo tanto, el informe no estableció dichas responsabilidades. (Telediario)

Finalmente, Jalkh dijo que “no es adecuado que un juez, un evaluador comente antes de haber leído del tema como lo hizo el presidente del CPCCS, eso puede parecer un prejuicio”.