Según denunciantes del juicio político

Martes, 03 Abril 2018

La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recibió a los asambleístas solicitantes del enjuiciamiento político al fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, quienes presentaron las pruebas de cargo en contra de la primera autoridad de la Fiscalía.

La sesión estuvo dirigida por Kharla Chávez, presidenta (e) de la Comisión, debido a que María José Carrión presentó una solicitud de ausencia por enfermedad.

Los legisladores que intervinieron en la presentación de pruebas fueron: Henry Cucalón (PSC), Cesar Rohón (PSC) y Guillermo Celi (SUMA).

Las pruebas pretenden demostrar el incumplimiento de funciones del Fiscal, producto de que no se judicializó el audio de la conversación entre el excontralor Carlos Pólit y el expresidente de la Asamblea José Serrano.

El legislador Cucalón dijo que Baca difundió el audio para resguardar sus intereses, por una disputa política con su excoideario, el expresidente de la Asamblea Nacional. "Dejó de lado los altos intereses de la nación", apuntó.

Agregó que el país "merece un fiscal que persiga con la ley en la mano a quienes cometan delitos, no una persona que pudiera incurrir en los mismos para justificar sus omisiones".

También expuso que Baca no actuó de acuerdo a lo que señala el Código Orgánico Integral Penal (COIP), al no haber judicializado el audio entre Pólit y Serrano. Mientras, César Rohón argumentó, refiriéndose a la actuación de Baca, que "un alto funcionario del Estado no puede generar desconfianza".

Incumplimiento de funciones

Henry Cucalón, de la bancada Cambio Positivo, subrayó que este juicio obedece a un evidente incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley, por parte del fiscal, puesto que en su gestión logró sumir en el caos toda la institucionalidad del Estado.

“Gracias a su irresponsabilidad hoy la labor de la Policía está en entredicho, gracias a su irresponsabilidad se han puesto en riesgo procesos de investigación fiscal. Las acciones han sido, a todas luces, inconvenientes para el país y durante este juicio demostraremos por qué es incapaz de seguir como titular de la Fiscalía”, dijo.

Según Cucalón existe un hilo conductor entre la denuncia que se presentó a inicios de año en torno a presuntas irregularidades en la Comisión que investigó los hechos del 30-S, de la cual Carlos Baca fue presidente, y estableció la teoría de la existencia de los famosos golpes blandos.

Posteriormente, el 26 de febrero pasado, el fiscal en rueda de prensa hace público un audio en el cual intervienen el excontralor Carlos Pólit, y el ex presidente de la Asamblea, José Serrano Salgado, audio en el cual se hacen afirmaciones preocupantes y deplorables.

Sobre esto señaló que hay dudas acerca de cómo se obtuvo el audio, cuál es su origen. Si había sospecha de un supuesto complot en contra del fiscal, por qué no se inició una investigación que incluya ese audio, bajo las prescripciones de ley. “En este caso, el fiscal antepuso intereses particulares, en una disputa personal y política, antes que el interés general, que está obligado a salvaguardar”, añadió.

Al concluir su intervención, Cucalón recordó que el actual fiscal es investigado por tres posibles delitos, “no obstante, a nosotros nos corresponde fiscalizar y resolver sobre la responsabilidad política y eso será posible cumplir una vez que este juicio pase a conocimiento del Pleno de la Asamblea”.

Cumplir el mandato popular

De su lado, Guillermo Celi, bancada SUMA, enfatizó que el 4 de febrero pasado 7 de cada 10 ecuatorianos decidieron que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se vayan a sus casas y que sean reemplazados por un Consejo Transitorio. Entre otras responsabilidades, el organismo debe evaluar la gestión de los titulares de las instituciones de control, uno de ellos, el fiscal.

Este mandato ciudadano, dijo, está sintonizado con lo que hoy estamos haciendo, que es procesar políticamente a Carlos Baca Mancheno y fiscalizar su actuación. “No buscamos ni sancionarlo penalmente, ni resarcir los daños que pudo ocasionar su acción u omisión, sino determinar su responsabilidad política, como corresponde a la Función Legislativa”, sentenció.

Baca debe dar la cara

Entre tanto, César Rohón aseguró que el rol que debe jugar la Legislatura es dar cumplimiento a la resolución adoptada por 103 asambleístas y enjuiciar políticamente a Carlos Baca, quien debe dar la cara ante el país, en un baño de verdad que es necesario, hoy más que nunca.

“Un alto funcionario público no puede generar desconfianza en la ciudadanía y luego seguir en su cargo”. Nosotros, como representantes del pueblo tenemos que determinar la responsabilidad de este funcionario. De acuerdo a las afirmaciones de Rohón, luego vendrá la censura y destitución, sin descartar que la actuación de Baca pueda derivar en responsabilidades civiles o penales, de conformidad con la ley.

Para mañana, se prevé la comparecencia del policía Danny Ibarra, quien denunció supuestas presiones para crear un parte policial falso.

Además de Renato González, jefe de la Unidad de Investigaciones en apoyo de la Fiscalía; el general Patricio Pazmiño; y el doctor Omar Pino, notario, quien recibió la denuncia de Ibarra.

Luego, la Comisión recibirá a Julio César Trujillo, presidente del Consejo de Participación Transitorio (CPCCST) para que informe sobre el proceso de evaluación al Fiscal.

Finalmente, Thania Moreno, exfiscal general subrogante, para que informe sobre las indagaciones efectuadas en contra de Baca Mancheno.