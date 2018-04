1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 03 Abril 2018

Galo Ortega y Ricardo Rivas, familiares de los ecuatorianos secuestrados en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador reaccionaron hoy en La FM, a la prueba de supervivencia revelada por Noticias RCN.

Galo Ortega, padre del periodista Javier Ortega, no pudo ocultar su tristeza después de ver las condiciones en las que aparece su hijo en las pruebas de supervivencia, “mi hijo está encadenado, me indigna y pido a las autoridades que es momento para se pongan a trabajar, todo es pura palabrería y no ejecutan los convenios que existen entre los dos países”.

Por su parte Ricardo Rivas, hermano del fotógrafo Paul Rivas, le pidió a los gobiernos de Colombia y Ecuador acciones para que los miembros del equipo periodístico puedan regresar a la libertad.

“Si ya se conoce que están en Colombia y que los tiene las disidencias de las Farc, pues que exista la coordinación correspondiente y se haga lo humanamente posible para que regresen a sus hogares”, aseguró.

Galo Ortega y Ricardo Rivas, enviaron mensajes de apoyo a sus seres queridos para que no bajen los brazos y mantengan el optimismo de que pronto estarán nuevamente al lado de sus seres queridos. (NoticiasRCN.com)

Yadira Aguagallo (i), pareja del fotoperiodista Paúl Rivas; Alejandro Ortega (c), hermano del periodista, Javier Ortega; y Cristian Segarra (d), hijo del conductor Efraín Segarra, hablan durante una entrevista con Efe en Quito (Ecuador) ayer, lunes 2 de abril de 2018. Los familiares del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrados hace una semana en Esmeraldas, frontera con Colombia, han salido a la luz pública para visibilizar su caso e impedir que caiga en el olvido y se muestran "impacientes por recibir mayor información". EFE/Elías L. Benarroch

Secuestrados y encadenados...

Foto/@JaramilloViteri