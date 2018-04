Expreso de Guayaquil

Detalles Publicado el Martes, 03 Abril 2018

Nuevos rostros. La mitad de los cantones de la provincia del Guayas tendrá nuevos alcaldes para mayo de 2019. La aprobación de la pregunta 2, sobre la eliminación de la reelección indefinida, en la última consulta popular dejó sin posibilidades la reelección de 12 primeros ediles guayasenses, quienes ahora piensan en el futuro luego de entregar el cargo.

Hay quienes se proyectan al retiro de la política, a algún puesto en la función pública, o en busca de una candidatura a otro cargo local. Es el caso del alcalde de Balzar, Cirilo Gonzales, quien ante el impedimento de regresar al espacio que ha ostentado y luego de casi 15 años en la Alcaldía, optará por una concejalía en el mismo cantón con el partido Fuerza EC, confesó a EXPRESO. Sin embargo, la familia Gonzales se rehúsa a dejar la Alcaldía. El primer edil revela que si bien él no puede candidatizarse, podrá hacerlo su esposa, Martha Burgos; o su hijo Emilio, actual vicealcalde del Municipio. “Ambos tienen una buena aceptación y yo iría como candidato a concejal. Estaría dos años ahí y de ahí me voy a la Asamblea Nacional... Yo voy a continuar en la política y mi meta es ser prefecto”.

Quien sí avizora una vida lejos del trajinar político es el alcalde de Daule, Pedro Salazar. En conversación con este Diario, aseguró que luego de entregar el cargo regresará a sus actividades privadas como empresario agrícola. “Por ahora no (continuaré en la política), me dedicaré a mis actividades particulares”, asegura.

Este es uno de los tres cantones, junto con Guayaquil y Samborondón, que figuran como bastiones del Partido Social Cristiano en Guayas y cuyas alcaldías estarán en juego con rostros nuevos, ahora que sus líderes no pueden postularse. En Guayaquil hay dos rostros para la candidatura socialcristiana: Cynthia Viteri y Doménica Tabacchi. No así en Samborondón y Daule.

Salazar, luego de 18 años como primer edil dauleño, prefiere no hablar de nombres de candidatos a reemplazarlo, ni tampoco sugerirlos. “El partido tendrá que reunirse y tomar alguna resolución al respecto”, responde el alcalde.

A Ignacio Figueroa, primer edil de Pedro Carbo, le parece prematuro hablar de nombres para sucederlo, prefiere afirmar que buscará mantenerse activo desde el sector público. Más allá de las actividades propias de la militancia en el movimiento PAIS. “Espero mantenerme vigente en la política”.

La organización oficialista, luego del proceso de reestructuración interna y reconformación de directivas, analizará los probables cuadros en Guayas. No descarta postular a la reelección a quienes puedan hacerlo o buscar entre los asambleístas, concejales o jefes políticos sus posibles representantes a las alcaldías.

Otro dato



Reelección indefinida.

En ocho cantones de los 25 de la provincia del Guayas ganó el No en la pregunta de la consulta popular sobre eliminar o no la reelección indefinida: Colimes, El Empalme, Isidro Ayora, Naranjito, Balao, Naranjal, Marcelino Maridueña y Yaguachi. De los ocho, solo los alcaldes de los cuatro últimos cantones no podrán acceder a la reelección.



