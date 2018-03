1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

La Izquierda Democrática (ID) se quedó con una sola asambleísta, quien es parte de la Bancada de Integración Nacional (ID), que a su vez integra la nueva mayoría en el Parlamento.

Wilma Andrade, de la ID, conversó con El Telégrafo sobre la reestructuración legislativa.

¿La nueva configuración de la Asamblea era necesaria en este momento que vive el país?

Había un sistema concentrador del poder que cooptó y controló todas las instituciones. La Fiscalía no investigaba, la Asamblea no fiscalizaba y todas las leyes fueron planteadas desde el Ejecutivo, por ejemplo, la Ley de Comunicación para restringir la libertad de expresión.

Además, el correísmo generó un sistema de votación con un método perverso: el D’Hondt, que no permite una verdadera representación. AP tuvo 40% en la votación, pero en el Legislativo cubrió el 60% de las curules. Y eso se rompió por la valentía del presidente Moreno, quien no tapó la corrupción y no permitió que se manejara a las instituciones.

AP se dividió en la Asamblea. Hoy la organización del Presidente amplió los diálogos y tenemos consensos mínimos para dar gobernabilidad a la Asamblea. Eso es positivo.

¿Pero cuál es el acuerdo mínimo en la agenda legislativa?

Hay que reformar muchas leyes y necesitamos el diálogo entre todas las bancadas. Por ejemplo, debe hacerse una modificación integral al IESS y una nueva ley para que recupere su autonomía y sostenibilidad, o la reforma a la Ley de Comunicación, además de otros temas duros como defender los derechos sexuales y reproductivos de la mujeres o debatir el matrimonio igualitario.

René Yandún le responsabiliza por su alejamiento de la ID...

Yandún no es afiliado al partido y la separación es solo legislativa. ¿Cuáles eran sus 69 votos que definían su presidencia de la Asamblea?

Yo fui directa y dije que la ID no se presta para hacer el juego al correísmo. Después de tanto dolor y esfuerzo para descorreizar al país no podemos dar el control de la Asamblea a esa agrupación Revolución Alfarista.

Él se sintió traicionado...

No sé a qué se refiere. La coherencia de la Izquierda Democrática (ID) está por encima de las actuaciones personales. (El Telégrafo)