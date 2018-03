1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 19 Marzo 2018

El excandidato a la Vicepresidencia de la República, Andrés Páez, cree que se deben reabrir los procesos por la sublevación policial del 30-S y hacer un listado de los operadores de justicia que contribuyeron al “acosamiento de gente inocente para que nadie quede en la impunidad.

Indicó que ese sería el primer paso para llevar al expresidente Rafael Correa ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, por ordenar disparar contra un hospital.

Dijo que ante los casos de corrupción que se han develado en el país es la obligación ir por “el jefe de la banda, el ex presidente Correa”.

Páez no cree que durante 10 años, el ex mandatario no se haya enterado “del robo en las hidroeléctricas, en el sector petrolero, etc”.

“El objetivo en el cual tenemos que fijarnos es Correa, no podemos perderle de vista , lo que nos interesa es que responda por todo lo que hizo en su gobierno”, enfatizó. (Sonorama)