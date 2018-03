1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 19 Marzo 2018

La elección de la nueva presidenta de la Asamblea Nacional y su reestructuración tiene efecto en dos legisladores que se separan de sus alianzas o comisiones.

María José Carrión, de Alianza PAIS, deja la presidencia de la Comisión de Fiscalización, porque “ha sido un trabajo extenso y ​cansado”.

Carrión, cuya labor ha sido constantemente criticada por la oposición, que ha calificado a su mesa como la 'comisión de archivo', defiende el trabajo que ha realizado. "Es bastante lo que se ha hecho, se ha cumplido en la medida de lo que la Ley y la Constitución nos ha planteado, hemos sacado informes de unanimidad, hemos hecho actividad con los sectores sociales que han demandado atención, por ejemplo se ha recibido a los jubilados, a trabajadores".

"Hay muchas cosas buenas que se han hecho en la comisión, hay otras cosas que han recibido sus críticas, hay otras cosas como el juicio político al Contralor, al Superintendente (de Comunicación) que han terminado con la censura de ellos, ha sido un trabajo muy importante".

Carrión, en declaraciones a TC Televisión, dijo que no hace falta presentar su renuncia porque ya se aprobó la reestructuración de toda la Asamblea, por lo que "renunciar ya es extemporáneo". Pero ella podría seguir en los espacios de poder, pues aunque aún no ha conversado con su bancada, no descartó obtener una vocalía en el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) o la vicepresidencia de la Asamblea.

"Estaremos donde nos corresponda, no descartamos nada. Pero lo que sí creo es que en la Comisión de Fiscalización, al menos en la presidencia, sería bueno que venga alguien con bríos frescos, ojalá sea un legislador que esté por primera vez en este periodo y que pueda darle vitalidad a esta comisión”.

La nueva presidenta de la Legislatura, Elizabeth Cabezas, también de AP, aspira a que entre el martes y miércoles se reestructuren las comisiones. No quiso dar detalles de cuáles serán los acuerdos. (El Universo)