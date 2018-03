Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 18 Marzo 2018

Hablar de independientes en un mundo en el que adoptar un bando es casi indispensable suena a un grave error. Pero no es así. En la Asamblea Nacional, donde las etiquetas abundan (oficialistas, opositores, minorías, correístas, morenistas... y la lista sigue), ellos prefirieron dejar de lado la bandera política y llamarse independientes o los que no pertenecen a ninguna bancada legislativa.

Son cuatro de 137. Tres de ellos se sacaron la camiseta política y también abandonaron sus respectivas bancadas, en otras palabras: caminan solos. Mientras que uno asegura que solo dejó la bancada y aún es el orgulloso abanderado de una organización política recientemente reconocida por el Consejo Nacional Electoral, que integró la alianza que lo llevó a la curul.

El último en despojarse de su bandera fue Héctor Yépez, otrora dirigente y director del movimiento SUMA en Guayas, por desacuerdos internos que lo empujaron en varias ocasiones a no votar en sintonía con su grupo legislativo. Ahora goza de más libertad, comenta a EXPRESO. “Uno se siente más libre e independiente para poder opinar, plantear lo que uno crea sin una camisa de fuerza que condicione las actuaciones de un legislador. Hay mayor libertad y así es como debería ser en general”.

Esa “camisa de fuerza” a la que alude Yépez es una representación de cuando los partidos, movimientos políticos y las bancadas actúan en contra del pensamiento de un legislador, lo que lo empuja a tomar la decisión que él adoptó. “Claro, siempre que te dejes poner la camisa. Yo no me dejé”, replica.

Esa sensación de libertad también la percibe el asambleísta Patricio Mendoza, ahora que dio un paso al costado de la bancada del movimiento CREO. Vivir de su actividad empresarial y no de la política, comenta, lo ayudó a tomar la determinación.

El trabajo legislativo, ahora que optó por caminar solo por los pasillos de la Asamblea, no dista mucho de cuando integraba una bancada. El único cambio relevante son las reuniones de bloque, de las que ahora no participa porque no pertenece a ninguno. Si bien una bancada representa un apoyo seguro en votos y respaldo político, son aspectos que pueden suplirse si plantean proyectos de leyes o resoluciones coherentes, sensatos y de beneficio colectivo, coinciden los dos asambleístas.

Mendoza es de los que resaltan la figura del independiente, en un cuerpo colegiado en donde un voto puede hacer la diferencia. “A veces no necesitas estar en una bancada para ser el que define una decisión. A veces si estás en una bancada, solicitas algo y te dicen que no. En todo caso, depende de cómo uno sepa manejarse y moverse dentro de la Asamblea”.

A diferencia de los dos anteriores, el legislador Fernando Burbano no se define como independiente porque milita en el movimiento Podemos, solo que no pertenece a una bancada legislativa. En todo caso, al igual que Yépez y Mendoza, transita en un andarivel en el que no tiene que someter sus decisiones a la postura de otros legisladores, lo que para él no representa una mayor libertad sino más responsabilidad. “La bancada siempre ofrece una línea política y al final te respaldas en ese grupo, pero cuando no tienes una bancada eres responsable de tus actuaciones. Muchos entienden que es tu adhesión personal, pero yo respondo a una línea que es la socialdemócrata”.

No ve trabas en avanzar solo. Sí cree que es un poco complicado no pertenecer a un bloque cuando se trata de impulsar propuestas que requieren un gran despliegue legislativo, una gran mayoría de votos. “Ahí se requiere un mayor esfuerzo de diálogo político para encontrar consensos, pero le diré que no hay obstáculos... no es una camisa de fuerza”.

Es un creyente, y en eso sí concuerda con sus colegas, de que las fuerzas de las ideas y las razones son las mejores herramientas. Con ellas no encontrarán (con algunas excepciones) a ningún legislador que se niegue a firmar por sus propuestas.

A este reducido grupo de legisladores estaría por sumarse otro rostro: Viviana Bonilla. La asambleísta y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional manifestó su intención de desafiliarse del movimiento Alianza PAIS, pero hasta el momento no existe una confirmación de que iniciara el trámite ante el Consejo Nacional Electoral.

La ID lamenta la ruptura con Yandún

La asambleísta y presidenta de la Izquierda Democrática (ID), Wilma Andrade, lamentó la decisión que tomó el legislador René Yandún de dar por terminada la alianza entre el partido naranja y el movimiento Integración Democrática del Carchi, al que él pertenece.

“La presidencia de la ID ratifica que tiene como pilares fundamentales de trabajo, el diálogo permanente con todos sus coidearios, aliados, fuerzas políticas y ciudadanía”, reza parte del comunicado firmado por la presidenta del partido.

Yandún decidió romper la alianza alegando falta de coordinación en el trabajo legislativo y de coherencia en los proyectos políticos con Andrade. La legisladora defiende su coherencia ideológica y hace votos para una reinstitucionalización de la Asamblea.

Yandún seguirá en su movimiento y coordinando el Bloque de Integración Nacional.

Otros independientes

Patricio Mendoza

Su voto a favor de la elección de la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, distanció a este legislador del movimiento CREO. Lo dice, reconoce, por un compromiso familiar y con su provincia, Los Ríos, para la ampliación de la vía Jujan-Santo Domingo.

Franco Romero

Su distante relación con la bancada de CREO llegó a un punto sin retorno cuando el legislador votó a favor de la Ley de Reactivación Económica y terminó cuando votó a favor de María Alejandra Vicuña para la Vicepresidencia. Legisla sin partido y sin bloque.

Viviana Bonilla

La primera vicepresidenta de la Asamblea anunció su desafiliación del movimiento PAIS. “No seré parte de ningún partido conformado o en proceso de formación”, dijo Bonilla en un comunicado. Todavía no se formaliza su desafiliación.

Fuente: Expreso