Detalles Publicado el Sábado, 17 Marzo 2018

La Comisión Ocasional que tramita las leyes derivadas de la consulta y referendo no logró aprobar, en el tiempo que se impuso, los cambios a la Ley que rige el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). La sesión en la que se preveía tratar el viernes, 16 de marzo del 2018, la norma en segundo debate no se instaló.

El 27 de febrero, la mesa aprobó su cronograma de trabajo. Entonces, pensaron evacuar la Ley hasta el viernes. Así lograrían ajustarse a la fecha que, días antes, había dado el expresidente de la Asamblea, José Serrano, con el fin de tener lista la Ley el 17 de marzo y no violar el candado constitucional que impide hacer reformas electorales un año antes de cada proceso. En el 2019 serán las elecciones seccionales.

Patricio Donoso (Creo), integrante del Consejo de Administración Legislativa (CAL), señaló la necesidad de suspender los comicios previstos para mediados de marzo. “Se tendrían que postergar al 24 o a lo sumo el 31 de marzo del próximo año. Eso es factible”.

El viernes, a las 16:30, los legisladores empezaron a salir del Pleno. A esa hora se trataba la sesión 506 en la que se discutía la derogatoria a la Ley de Plusvalía y que todavía tenía dos puntos pendientes. Pero en el interior de la Asamblea corrió el rumor de que la sesión 507, que se convocó para abordar los cambios a la Ley del Cpccs, no se iba a instalar.

La Ley de Plusvalía fue derogada con 97 votos y pasó al Ejecutivo para que revisara la normativa y la enviase al Registro Oficial.

Entonces se trató una resolución para exhortar a la Corte Constitucional que haga un pronunciamiento sobre una enmienda del 2015, que puso techo a las utilidades de los trabajadores privados. El último punto buscaba la comparecencia del ministro de Agricultura, Rubén Flores, a la Asamblea, pero no se trató.

Al final, la sesión 507 se suspendió. En los pasillos, Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión Ocasional, dijo que hay una semana para “tomar con calma” los cambios.

En la mañana, esta mesa se reunió con delegados del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ahí acordaron que el órgano rector de las elecciones realice una simulación para saber cuántos candidatos se podrían presentar en el 2019 para el Cpccs definitivo.

La propuesta de la Comisión es implementar siete zonas electorales que deberían ser conformadas por el CNE, con base en cercanía territorial y número de electores de las provincias. Esto se haría 30 días después de publicar la Ley en el Registro Oficial.

En cada zona se elegiría un consejero titular y un alterno. En total serán siete en el país. Los aspirantes a consejeros no podrán tener afiliación a partidos políticos en los últimos cinco años. También deberán acreditar trayectoria en participación ciudadana y combate contra la corrupción.

Esta fórmula tiene reparos de Creo, que considera que se deja en manos del CNE “temas fundamentales de la elección”, indicó Roberto Gómez.

También hay reparos en los grupos sociales. Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, dijo: “Los candidatos de las organizaciones que son nacionales no representan a un distrito sino a todo el país”.

Ese método será revisado luego de que el CNE presente los resultados de la simulación. Revisarán en todas las bases de datos a los potenciales candidatos que cumplan con los requisitos y no tengan inha­bilitaciones.

Entre ellas, no ser miembros de organizaciones políticas, no tener parentescos con autoridades del nivel jerárquico superior.

Juicio político al Fiscal

El bloque del Partido Social Cristiano recolectó 61 firmas. Y, junto con asambleístas de otras bancadas, presentó el pedido de juicio político en contra del fiscal Carlos Baca.

El proceso lo respaldan Creo, PSC, SUMA, Alianza País y BIN. Henry Cucalón (PSC) se refirió a los “bochornosos incidentes” que involucraron al Fiscal y al expresidente del Legislativo.

Él considera que hubo incumplimiento de funciones y no teme que el Cpccs transitorio sancione antes al fiscal Baca. “Hay que tener una censura y destitución política”, dijo.

