Sábado, 17 Marzo 2018

La nueva secretaria técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, María de Lourdes Arboleda, acepta que su amistad con el actual presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCST), Julio César Trujillo, la ayudó para ser mocionada al cargo.

Fue elegida por unanimidad por los siete miembros del organismo, el martes pasado, y luego de la posesión dijo que avanzará en dos áreas: la transparencia y la lucha contra la corrupción.

La manabita oriunda de Portoviejo, que ya cumplió 64 años, es parte de la Comisión Nacional Anticorrupción, trabajo que inició hace dos años junto a Trujillo y otras siete personas.

El colectivo denunció posibles actos de corrupción en el contrato de la central Manduriacu, que motivaron un juicio planteado por el excontralor Carlos Pólit por calumnias y por el cual fueron declarados culpables.

Posteriormente, Pólit desistió de la querella, “lo que no aceptamos, por eso pedimos reabrir el caso”, comentó con voz suave y sin exaltarse la secretaria durante un diálogo con El Telégrafo.

¿Cuál es el trabajo que priorizará la Secretaría de Transparencia?

Enfocaremos el trabajo en dos puntales primordiales: la transparencia, que es además un mandato Constitucional (como sabemos en los 10 años anteriores hubo un déficit), así como en la lucha anticorrupción. Sabemos que el anterior Consejo de Participación acumuló casos de corrupción que fueron archivados, por eso la primera acción será levantar esa pesada cortina que se constituyó bajo la figura del archivo.

¿A qué casos se refiere?

Voy a citar solamente algunos; tenemos mucho interés en avanzar en los casos de las hidroeléctricas; analizaremos toda la información sobre esos proyectos que se denominaron estratégicos.

Además en otros como la refinería de Esmeraldas y la refinería no construida de El Aromo. También queremos poner atención en el campo petrolero Singue y en el caso de la represa de Manduriacu.

¿El proceso por el proyecto Manduriacu ya fue reabierto?

Ese proceso para la Comisión Nacional Anticorrupción es emblemático porque fue el primero que se presentó y fue archivado.

Además provocó que el excontralor Carlos Pólit nos siguiera un juicio. Hace poco la Comisión presentó una demanda de reapertura que ya está concedida. El caso Caminosca también estaba pendiente.

Desde esta Secretaría vamos a hacer seguimiento y una demanda para que el caso se mueva porque está en indagación previa y sabemos que hay muchísima información enviada desde los Estados Unidos. No entendemos por qué el caso no se mueve.

¿Qué harán para que su trabajo no quede en un simple informe?

Debemos superar la tónica que ha existido, que se recibían las denuncias y se archivaban. Si usted mira las estadísticas desde el 2010 verá que hubo cerca de 4.000 denuncias y de esas más de 3.000 fueron archivadas y otras 300 no admitidas. Nuestro trabajo será investigar para presentar casos sustentados, para llevarlos a la Fiscalía o directamente ante los jueces.

¿Se presentarían como acusadores particulares?

Esta figura tendríamos que consultarla con nuestros abogados; lo pensaremos, pero sí presentaremos casos sólidos a las otras entidades públicas como Contraloría, Fiscalía y justicia (jueces) para que realmente se pueda hacer un procesamiento adecuado. Creo que el país está cansado de esta lluvia de denuncias que no tienen resultados.

¿Considera que hay deficiencia en las leyes para atacar la corrupción?

Esta Secretaría tiene un mandato para afinar y mejorar los mecanismos y normas legales de transparencia y lucha anticorrupción. Esperamos que al terminar nuestra función dejemos nuevas normas y herramientas.

Con la comisión hablamos mucho y pusimos énfasis en nuevas formas de presentar cargos, que tienen que ver con la delincuencia organizada. Allí hay que dar un tirón de orejas, tanto a la acción de la Fiscalía como a la justicia (jueces) porque, por ejemplo, el concepto de delincuencia organizada realmente no se está utilizando y lo que tenemos en Ecuador son redes y estructuras de corrupción que necesitan ser analizadas bajo el cargo de delincuencia organizada.

¿Y qué pasa con los privados involucrados?

Por ejemplo a los personeros de Odebrecht no se los ha juzgado En estas tramas de corrupción están actores públicos y privados, tenemos que llegar al fondo de todo. Por ejemplo, revisaremos cuál ha sido el convenio con Brasil; en el país realmente no sabemos la envergadura de la empresa Odebrecht, que como muchas otras corporaciones se acostumbró a pagos para tener los contratos. Ojalá vayamos adelante en sentar bases éticas, en el sector privado ecuatoriano; creo que sí podemos avanzar y también entrar en la línea de la penalización, en eso estaremos trabajando.

¿Cree que las entidades de control, como la Fiscalía y la Contraloría no coordinan lo suficiente?

Cada entidad tiene que cumplir su trabajo con autonomía, pero eso no implica que no coordine. La ley establece competencias; el problema es cuando no cumple. Además tenemos deficiencia de las leyes, por ejemplo el Fiscal está atado de manos porque no puede avanzar mientras la Contraloría no emita un informe con indicios de responsabilidad penal.

El Fiscal debe tener capacidad autónoma, no debe esperar el informe y si así fuera no pasaría lo sucedido estos últimos 10 años en los que la Contraloría establecía responsabilidades cuando le interesaba.

¿La Procuraduría es otra institución que no coordina?

Tenemos un tema muy serio con la Procuraduría General del Estado, que también tiene que ser puesta bajo la lupa; tenemos información de asuntos que vamos a investigar. Por ejemplo, el tema de los contratos con estudios de abogados extranjeros, al parecer millonarios, pero sabemos que la Procuraduría perdió todos los casos del Ecuador y sin embargo el gasto parece que es realmente cuantioso.

¿Está de acuerdo en que las autoridades judiciales sean evaluadas?

En el caso de la justicia también haremos un análisis de logros y resultados; están trabajando en los estándares de evaluación para todas las entidades, será un proceso muy serio.

¿Cuentan con personal y presupuesto para el trabajo que esperan hacer?

Vamos a necesitar del apoyo de otras entidades porque lamentablemente no hay presupuesto para el inmenso trabajo que necesitamos hacer. La Secretaría tiene 20 funcionarios y requerimos por lo menos otros 20, por eso trataremos de tener equipos ad hoc de entidades serias como universidades para que nos ayuden, pero obviamente bajo los lineamientos del CPCCST.

¿Considera que Ecuador es un país corrupto?

Para nada, en nuestro país se ha infiltrado la corrupción, por eso debemos recuperar la herencia de nuestras familias, que es de trabajo y ética. Estamos dando pasos para que la ética sea norma, principio e inspiración de nuestra vida.

