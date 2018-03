El Comercio de Quito

Jueves, 15 Marzo 2018

Entrevista a María de Lourdes Arboleda, secretaria de Transparencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición.

¿Cuál es el campo en el que usted va a trabajar?

Esta Secretaría del Consejo de Participación (Cpccs) transitorio tiene dos alas. La una es la transparencia, que en los 10 años anteriores fue un campo con mucho déficit. Y la otra es la lucha anticorrupción, donde hay un acumulado de casos.

¿Hay casos específicos?

El tiempo que tenemos es corto, por lo que vamos a hacer énfasis en los casos más importantes para el país, es decir, los relacionados con los sectores estratégicos y los mega proyectos.

El Gobierno identificó 640 obras con irregularidades. ¿Ustedes tomarán esta base de datos para empezar su investigación?

Debido al tiempo, vamos a tomar todos los insumos. Ayer (14 de marzo del 2018), el Consejo transitorio pidió a todas las instituciones proveer la información que necesitamos. Pero este paquete del Gobierno va a ser uno de los fundamentales.

¿Tiene información de cuántos casos de corrupción por investigar heredó del Consejo cesado?

Tengo una información preliminar, que todavía no ha podido ser comprobada y que debe ser tratada con pinzas. Habría al menos 3 000 casos de corrupción que no fueron tramitados, pero no es una información corroborada.

¿Cómo se corroborará?

Vamos a trabajar con un equipo multidisciplinario. No sé si pueda conseguir esta información. Conocemos que fue presentada durante los últimos 10 años. Pero el destino de estas denuncias no lo conocemos. Pedimos, incluso, que la gente que las presentó lo vuelva a hacer.

¿Qué harán con los resultados de las investigaciones de la Secretaría?

Se tomarán decisiones operativas para determinar qué casos se van a presentar ante la Fiscalía y otras instancias. Hoy la Comisión Anticorrupción entregará al Consejo algunas denuncias.

¿Sabe cuáles son?

Sigo perteneciendo a la Comisión. Pero pedí licencia. Aunque sí participé en sus reuniones hasta la semana pasada y sé que presentarán algunas iniciativas relacionadas, por ejemplo, con el caso de los pases policiales y otras que tienen que ver con la Fiscalía.

¿La Secretaría se manejará con la agenda que venía trabajando la Comisión Anticorrupción?

Pienso que desde la Comisión aspirábamos a investigar lo que está sucediendo. Porque trabajamos con escaso apoyo. Aquí, la línea de base es mucho más amplia

¿La tarea será más fácil ahora que las instituciones tienen la obligación de darles la información?

Claro, por ejemplo la Comisión ha reclamado la lentitud del caso Caminosca en la Fiscalía. Sabemos que llegó información desde Estados Unidos, que permitiría que las investigaciones avancen.

Detalles

Arboleda integra la Comisión Anticorrupción.

El presidente Lenín Moreno la incluyó en las ternas para escoger al Consejo Transitorio. Estudió Sociología.

