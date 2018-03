1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 10% (1 Vote)

Detalles Publicado el Martes, 13 Marzo 2018

El problema mecánico que tuvo uno de los aviones presidenciales de Ecuador, que ayer lunes 12 de marzo de 2018 obligó a improvisar un aterrizaje en Antofagasta Chile, fue materia de un reclamo por parte del presidente Lenín Moreno.

Antes de instalar una reunión del gabinete de ministros, la mañana de hoy martes 13 de marzo, el primer mandatario se refirió al tema y pidió que las autoridades responsables adopten medidas para evitar nuevas fallas.

“Al ministro que corresponda vamos a pedirle que por favor ponga un poco más de atención”, sostuvo Moreno tras recordar que esperó “más de un día” por la llegada desde Ecuador de llantas (neumáticos) de reemplazo.

“Supuestamente estaban listas acá. No veo por qué se demoraron tanto tiempo y me dejaron allá en Antofagasta. Bueno la gente muy amable, muy cordial. El comandante de la base extremadamente cordial, pero no es la forma como deben salir las cosas”, testimonió Moreno sobre la experiencia que enfrentó en su frustrado intento de regresar directamente al país tras asistir a la posesión del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que sucedió a Michelle Bachelet. Fuente: La Hora