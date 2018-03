El Telégrafo de Guayaquil

Detalles Publicado el Martes, 13 Marzo 2018

Las bancadas del Legislativo iniciaron sus labores ayer, con sesiones a puerta cerrada y se abstuvieron de adelantar posturas sobre el nuevo presidente de la Asamblea.

Para mañana, a las 12:00, está previsto, según la agenda legislativa, que los 137 asambleístas en pleno escojan al nuevo Presidente de la Asamblea Nacional.

Aunque Alianza PAIS ya adelantó que su candidata será Elizabeth Cabezas, todavía la oposición y la bancada de la Revolución Ciudadana no han declarado si apoyarán o no la moción; no descartan presentar su candidato.

Ximena Peña, quien lidera la bancada oficialista, detalló que la candidatura de Cabezas nació del Ejecutivo, mediante un pedido del mismo presidente del movimiento, Lenín Moreno.

La asambleísta adelantó que la misión de Cabezas será cohesionar a las diferentes bancadas, así como la reestructuración total de la Asamblea Nacional.

Explicó que la principal labor del Legislativo es elaborar leyes y para eso es trascendental que no existan trabas en las comisiones.

El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa estipula que el reemplazo de José Serrano ejercerá su cargo hasta que culmine el período, es decir hasta el año 2019.

La misma ley establece que para elegir al presidente se necesitará de mayoría absoluta, es decir 69 votos.

En la misma sesión, el pleno también deberá elegir a un nuevo secretario y prosecretario que sustituyan a Libia Rivas y Diego Torres, quienes renunciaron, de manera inesperada, el pasado viernes cuando los asambleístas en el pleno debatían sobre la destitución de José Serrano.

