Detalles Publicado el Jueves, 15 Febrero 2018

Con cuatro votos a favor y una abstención, los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) decidieron, previo a una consulta a los jefes de bancada, dar paso a la creación de la Comisión Especial Ocasional para tratar los temas relacionados a las preguntas 3 y 6 de la consulta popular del pasado 4 de febrero. Se trata de lo que tiene que ver con el mecanismo de elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y la derogatoria total de la actual Ley de Plusvalía.

Según explicó José Serrano, presidente del Legislativo, mañana se conformará la Comisión en el Pleno de la Asamblea. Esa comisión tendrá 45 días para el tratamiento de los dos temas. Además, el presidente Lenín Moreno remitirá las siete ternas para elegir a los miembros de este organismo transitorio, quienes estarán en funciones hasta las elecciones de 2019, cuando sea el pueblo quien los elija.

“Aunque no es un tema que le compete al CAL, estamos a la expectativa de que se remita el decreto en donde se reduce el área de intervención en el Parque Nacional Yasuní”, aseguró Serrano, quien además aseguró que con respecto a la Ley de Plusvalía no se corre el riesgo de dejar un vacío legal, pues la ley vigente antes de la actual normativa, será la que vuelva a regir.

Rol del Ejecutivo

Luis Fernando Torres, miembro del CAL, aseguró que si el presidente Moreno no envía el proyecto para elegir a los miembros del Cpccs en una semana, la Asamblea no podrá tramitar la correspondiente reforma y si eso sucede tendrían que postergarse las elecciones de 2019 por pocos días, pues antes de un año del sufragio no es posible realizar ningún tipo de reforma. Es decir, la Asamblea está contrarreloj. Sin embargo, el Legislativo no puede actuar por sí solo, pues en la consulta popular el pueblo aprobó que el Presidente sea quien envíe el proyecto de ley, por lo que ahora lo que resta es esperar.