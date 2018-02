1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Jueves, 15 Febrero 2018

El próximo 23 de febrero se reinstala la audiencia preparatoria de juicio contra María Sol L., excoordinadora Nacional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), procesada por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

A la diligencia no se presentó la defensa legal de la procesada por lo que se designó a Víctor Hualcapi, defensor público. No obstante, la excoordinadora manifestó a la Fiscalía su intención de someterse a un proceso abreviado, pero no se llegó a un acuerdo.

Ante ese panorama, el defensor público solicitó tiempo para estudiar el expediente de la procesada. La solicitud fue aceptada por la Fiscalía y la jueza suspendió la audiencia.

La diligencia se llevó a cabo en el cuarto piso del Complejo Judicial, al norte de Quito.

Según la Fiscalía General del Estado, María Sol L registró transferencias que superaron los $ 2 millones en las cuentas bancarias de sus hijos.

Además, se encuentra el informe de responsabilidad penal, emitido por la Contraloría General del Estado, el cual señala que los valores no fueron justificados.

La exfuncionaria era considerada como "el brazo derecho" de Ramiro González, expresidente del Consejo Directivo del IESS, ya que también fue su asesora cuando este se desempeñó como Ministro de Industrias.

En la actualidad, González se encuentra prófugo de la justicia que lo señala por presunto enriquecimiento privado no justificado.

En enero de este año, Marcelo E., esposo de María Sol L., recibió una sentencia de 3 años de privación de libertad por enriquecimiento privado no justificado. Marcelo E. y María Sol L. fueron detenidos en agosto de 2017.