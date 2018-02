La Alcaldía de Pereira declaró huésped ilustre de la ciudad al Primer Mandatario, Lenín Moreno, quien preside el VI Gabinete Binacional Colombia – Ecuador.

Además, el alcalde Juan Pablo Gallo le impuso la condecoración Orden Cruz de los Fundadores, en el Grado de Caballero, una distinción honorífica que se entrega para exaltar a quien destaque por sus aportes cívicos, patrióticos o altruistas.

En el acto, se resaltó la trayectoria profesional de Moreno, tanto en el sector público y como en el privado. Además, se destacó la gestión que el Jefe de Estado ha realizado en pro de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad y de la comunidad en general.

El Mandatario agradeció la distinción y señaló que Pereira es una ciudad acogedora. “Apenas desembarqué del avión encontré un ambiente cálido y afectuoso”, dijo. También recibió una réplica del Bolívar desnudo, escultura que es un símbolo de esta localidad.

He sido declarado esta mañana huésped ilustre de la hermosa Pereira y he recibido del Alcalde de la ciudad la Orden “Cruz de los Fundadores” en el grado de Caballero. Muchas gracias hermanos pereiranos por la calidez fraterna que me han entregado. #EncuentroColombiaEcuador pic.twitter.com/41M5InrxBE