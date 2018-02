Jaime Nebot, alcalde de Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, al comentar la coyuntura económica del país, mencionó que Guayaquil, en plena crisis, tiene el más alto presupuesto de su historia con bajísimos impuestos, este no es un discurso demagógico, es una acción que se tiene que hacer. Además, refirió que" la bonanza del pueblo, la bonanza del Estado que se deriva de la bonanza del pueblo, viene del crecimiento, viene de la inversión, viene del empleo, de la prosperidad, viene de administrar con serenidad, con cautela; ahorrando mucho, gastando poco, con fondos de contingencias para paliar los malos momentos, con endeudamiento a largo plazo y bajo interés, y dedicado a la construcción de obras y no tapar huecos...Y peor en un momento en que ya no se puede jugar al socialismo, porque el presidente (Rafael) Correa jugó al socialismo con la más grande fortuna de ingresos que ha tenido el país en una década, lo hizo mal". Hubo -dijo- un aparente momento de bonanza porque eso parecía cuando había un diluvio de dólares, se acabó y ya vemos en qué situación nos encontramos. El hecho es que ya no se puede repetir eso, no solo porque no se debe sino porque no se puede, no hay dólares en el Estado.