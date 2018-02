El Universo de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Domingo, 11 Febrero 2018

El monto incluye lo que se entrega a los hogares, adultos mayores y personas con discapacidad

La memoria le falla a ratos. No recuerda desde qué año recibe el Bono de Desarrollo Humano (BDH) que da el Gobierno Central. Sentada en su cama de metal de plaza y media, visiblemente oxidada, María Salas, de 82 años, cuenta que los 50 dólares que recibe los días cuatro de cada mes le sirven para comprar medicinas. Ella sufre de artritis, lo que no le permite caminar con facilidad o realizar actividades sencillas como alzar los brazos.

María, que también está rodeada de recipientes que contienen el agua lluvia que se filtra por varios orificios del techo de zinc corroído, afirma que espera con ansias el aumento del bono a $ 100 para adultos mayores anunciado por el presidente Lenín Moreno, primero en campaña y luego de ganar las elecciones vía decreto en diciembre pasado.

“Es lo único que tengo, con eso pago mis pastillas porque el almuerzo me lo da uno de mis siete hijos. No sé por qué no me han aumentado todavía, dijeron que desde enero, pero solo he cobrado los $ 50, espero que pronto me suban”, señala.

Ella, quien vive hace más de cuarenta años en el Guasmo central, en el sur de Guayaquil, cuenta que varias veces intentó emprender para no depender de la ayuda estatal: “Hace varios años hice un préstamo para vender galletas, golosinas y colas, pero mi enfermedad no me dejó, empeoré mucho y terminé quebrando”, sostiene.

Según cifras del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), desde agosto pasado 18 mil adultos mayores reciben la pensión duplicada y este año se incorporarán 33 mil más de los 455.804 registrados en la base de datos del BDH hasta el 2018. El viceministro de esta cartera, Marco Cazco, afirma que el incremento se realizará de forma progresiva. “Nosotros ya hemos identificado y censado a los adultos mayores que lo necesitan”, recalca.

Rosa Cevallos, de 82 años y que cuida a su hijo, Roberto Ortega, de 63 años, quien sufrió un derrame cerebral y no puede mover el lado derecho de su cuerpo, reclama que no ha recibido llamadas o visitas del personal del MIES.

“Los dos recibimos el bono, mi hijo por tener discapacidad. Nos enteramos que están aumentado a $ 100, para nosotros los ancianos y para las personas con discapacidad, pero no hemos recibido esa ayuda”, dice.

Cevallos, que vive en la Floresta 1, sur de la ciudad, señala que el dinero que perciben lo utilizan básicamente para medicamentos. “Yo sufro de la presión y las pastillas que me dan en el dispensario público no me hacen efecto y tengo que comprar otras que me cuestan 30 dólares. En cambio, mi hijo sufre de diabetes, a él sí le dan las medicinas en el centro de salud, para un mes, pero las citas se las dan cada tres meses”, relata.

El Gobierno también anunció el “Bono de Desarrollo Humano variable” para las jefas y jefes de hogar que actualmente reciben los $ 50. El monto de esta pensión diferenciada dependerá del número de hijos.

Cada beneficiario recibirá $ 30 adicionales si tiene un hijo menor de cinco años. Por el segundo percibirá $ 27 más y por un tercero $ 24,30. Es decir que retirará los $ 50 más $ 81,30 adicionales (un total de $131,30) solo si tiene tres hijos menores de cinco años.

El Estado les dará 10 dólares adicionales si el hijo tiene entre 5 y 18 años, $ 9 más por el segundo y $ 8,10 adicionales por el tercero, un total de $ 27,10. Así, el monto del bono variable será de hasta máximo $ 150 dólares por usuario, según la entidad.

El MIES señala que hasta el próximo mes de abril espera otorgar este incremento a 50 mil núcleos familiares (beneficiarios) y a finales de año llegar a 74 mil. Según esta secretaría, de estas familias censadas 2.916 tienen niños menores de cinco años y los hogares con hijos entre cinco y dieciocho años suman a 61.119 y 9.966 son familias con niños de cero hasta los dieciocho años. Aunque no se precisa cuántos hogares tienen tres hijos menores a cinco años.

Carmen Mendoza, de 32 años, también recibe el BDH y vive al norte de Guayaquil. Tiene un hijo de siete años, obtendría un aumento de $ 10.

Dice que personal del MIES la llamó para actualizar sus datos el mes pasado, pero hasta el momento no sabe si recibirá el incremento: “Espero recibir el aumento, aunque no sería mucho, igual me sirve para comprar comida o medicinas”.

El MIES destinará este año $ 247’113.000 para cancelar el BDH más $ 42’084.498 por lo correspondiente al alza. Además, $323’741.400 para pagar la pensión de $ 50 a los adultos mayores y del programa Mis Mejores Años, incluidos los que reciben $ 100. Y $50’941.800 se cancelarán por concepto de pensión para personas con discapacidad.

Estos valores totalizan $ 663’850.698. Lo que representa un incremento en relación con los presupuestos de 2016 y 2017 que se acercaron a los $ 620 millones.

Actualmente, el número de beneficiarios de estas asistencias son cerca de un millón. Esta cifra ha ido disminuyendo. Los años donde se registraron más usuarios fueron 2010, 2011 y 2012 (ver tabla) que coincidió con los altos precios del petróleo y procesos eleccionarios.

Para Larry Yumibanda, presidente del Colegio de Economistas del Guayas, el mandatario Moreno está cumpliendo una promesa de campaña y afirma que el impacto en la economía “no será tan grave” debido a que el alza no aplica para todos los beneficiarios.

Sin embargo, Alberto Acosta Burneo, director de Análisis Semanal, sostiene que estos aumentos generarán problemas al fisco. “Es atractivo políticamente repartir recursos... pero ¿quién pagará la cuenta de estos incrementos?, el Gobierno seguirá endeudándose agresivamente como lo hace para sostener el gasto”, señala.

María asegura que tiene esperanzas de que en los próximos meses su pensión sea duplicada: “Con mis problemas de salud, el domingo pasado (4 de febrero) pedí que me lleven a sufragar y voté todo Sí para que el presidente me dé los otros 50 dólares que necesito”.

Historia

Presidentes

En 1998, el gobierno del, en ese entonces, presidente Jamil Mahuad creó esta compensación y lo llamó Bono Solidario. En la administración de Lucio Gutiérrez, en 2003, se lo nombró Bono de Desarrollo Humano.

Aumento

En 2013, la administración del expresidente Rafael Correa aumentó el BDH de $ 35 a $ 50. Este incremento se logró financiar con parte de las utilidades de los bancos privados.