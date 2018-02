Por tomar dinero de reconstrucción de Manabí y Esmeraldas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Jueves, 08 Febrero 2018

Los asambleístas del movimiento Creando Oportunidades (CREO) presentaron con 53 firmas de respaldo un pedido de juicio político al ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, por el desvío de $300 millones de la cuenta para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas.

"Los manabitas y esmeraldeños no hemos olvidado lo irresponsable que fue el ministro hace un mes con el fondo de solidaridad, al que todos los Ecuatorianos contribuimos tras el terremoto de 2016. Así como también, no hemos olvidado el cambio del orden del día que fue solicitado ante el pleno de la Asamblea y contó con el apoyo de 94 legisladores ¡El ministro debe comparecer ante la Asamblea Nacional!”, dijo la parlamentaria Tanlly Vera.

A juicio de la legisladora, al presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano "no le da la gana de tratar este tema", lo cual considera que es bastante lamentable.

Vera asegura que el juicio político es totalmente viable por incumplimiento de funciones.

Asimismo, manifestó que a los miembros del Consejo de Administración Legislativa (CAL) no les corresponde calificar pruebas. "Estaremos muy vigilantes para que no se atribuyan funciones que no les corresponde".

Por su parte, Rina Campain aseguró que un reglamento no debe estar por encima de la constitución.

"Estos recursos nunca debieron ser utilizados para pagar gastos corrientes", dijo al tiempo que reiteró que el ministro cometió una irregularidad.(J/R)

En Vivo - Rueda de Prensa - Recursos Manabí y Esmeraldas https://t.co/p1PYzEZ10o — Movimiento CREO Ecuador (@CREOEcuador) 8 de febrero de 2018