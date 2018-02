1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 100% (1 Vote)

Detalles Publicado el Miércoles, 07 Febrero 2018

“Los Alvarado aprendieron a legislar para favorecer legalmente a sus empresas”, sentenció un productor nacional reconocido en el medio, que solicitó a este Diario conservar su nombre en el anonimato.

José (nombre protegido) cuenta que la relación entre los exfuncionarios Vinicio y Fernando Alvarado con sus empresas siempre fue “un secreto a voces” y que algunas firmas de la industria nacional recibían ciertas facilidades a cambio de contratar a las agencias relacionadas con ‘los hermanos del Ejecutivo’.

Cuenta el caso de una empresa del sector que resultó favorecida para la obtención de sellos de calidad en sus productos y que contrató a la empresa Percrea, cuyo presidente, de acuerdo con el registro de la Superintendencia de Compañías, es Carlos Alvarado Espinel.

Vinicio Alvarado también aparece como accionista de esta firma. Percrea es una de las empresas que la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) investiga dentro de las indagaciones por las supuestas operaciones “inusuales e injustificadas”.

En el informe de la UAFE, de hecho, se da cuenta de una red de empresas relacionadas con los Alvarado y con otros familiares; en 10 de ellas se identificó transferencias desde instituciones públicas, las cuales suman 7,1 millones de dólares.

¿Cómo funcionaba?

Los ministerios y demás entidades estatales solo pueden contratar agencias de publicidad para realizar sus campañas comunicacionales o ciertos productos. “Para las agencias era un negocio súper rentable porque a las productoras les cobraban un 17,9% de comisión a cambio de los contratos. Esto no es ilegal, así se negocia en el medio. Pero del 100% del presupuesto para una producción, apenas un 20% se va para la producción en sí. Un 80% se destina a la pauta en medios de comunicación y cuando la agencia llamaba al medio, también cobraba una comisión de entre el 15% y 20%. Y esto tampoco es ilegal”, contó José.

Este Diario conversó con colaboradores de varias agencias del mercado creativo y del campo de la producción. Según las versiones, cuando el Estado presentaba una campaña de talla internacional “siempre eran las mismas agencias y las mismas productoras las favorecidas”, dijo una fuente reservada señalando a las firmas Creacional o a Percrea.

EL DATO

En 2013 Vinicio Alvarado aumentó sus ingresos en el Sistema Financiero en el 558% con respecto a 2012. El dato se desprende del informe elaborado por la UAFE.“El negocio era redondo, porque la agencia de publicidad se beneficiaba producto de las comisiones que ganaba tanto al contratar a productoras como al pautar en medios de comunicación”, dijo a este Diario el director creativo de una agencia de publicidad.

“Los ministerios hacían concursos públicos donde generalmente ganaban las agencias relacionadas con los Alvarado y estas, a su vez, solo contrataban a ciertas productoras”, dijo el empresario.

El director creativo recuerda el caso de la producción de Ciudad Quinde, la miniserie filmada en 2014 a un costo de 735.953 dólares, si se suma todo lo que la Superintendencia de Poder de Mercado registra en sus documentos de gastos de 2014 y 2015.

Para la producción de Ciudad Quinde, la Superintendencia contrató a la productora Vértigo Films cuya productora ejecutiva en ese entonces era Marcia Alvarado, hija de Vinicio Alvarado, quien entonces era el titular del Ministerio de la Producción.

Vértigo Films también fue la productora involucrada en el spot ‘All you need is Ecuador’, que se usó durante una de las últimas ediciones del Super Bowl para promocionar el turismo; y también produjo el documental ‘Instantes de campaña’ que utilizó Rafael Correa para la campaña del 2013 en su tercera reelección a la Presidencia.

Con esta información, la UAFE envió un informe a la Fiscalía General del Estado a fin de que investigue las operaciones de las empresas de los Alvarado.

En dos ocasiones, Vinicio Alvarado ha rechazado estas acusaciones, sin desmentir ninguna. “El infame escándalo que quieren montar utilizando de manera dolosa cifras de facturación de mi empresa en 10 años, donde no hay nada irregular, es un perverso intento de amedrentamiento por el momento político electoral”, escribió entonces en su cuenta en Twitter.

Fuente: La Hora