Detalles Publicado el Miércoles, 07 Febrero 2018

La ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, dijo que su Gobierno tiene "temores fundados" de que la vida del fundador de Wikileaks, Julian Assange, puede "correr peligro", razón por la que se le seguirá ofreciendo refugio en la embajada de Londres.

"Sabemos que los pedidos de extradición no son públicos. No sabemos si existe o no (una amenaza) pero sí ha habido pronunciamientos del fiscal de EE.UU. y de un director de la CIA señalando que ven a Julian Assange como sujeto de una posible detención", dijo la canciller.

En declaraciones a varios periodistas a la salida de un encuentro del presidente Lenín Moreno con medios internacionales, Espinosa explicó que debido a la ley ecuatoriana y a los instrumentos internacionales, "estos casos delicados de personas protegidas internacionalmente (hay que) tratarlos con confidencialidad".

Respondía a la pregunta de si Ecuador tiene constancia o teme un posible atentado a la vida del activista, naturalizado ecuatoriano en diciembre.

Y matizó que el refugio que le ofrece desde 2012 se debe a que Ecuador es "un país respetuoso de las derechos humanos" y de "todos los instrumentos internacionales que tienen que ver con asilo y refugio" de los que es signatario.

La Justicia británica mantuvo este martes la orden para detener al activista australiano Julian Assange si abandona la embajada de Ecuador, a pesar de que Suecia retiró en mayo la petición de extradición por acusaciones de supuestos delitos sexuales que pesaba sobre él.

La juez de la Corte de Magistrados de Westminster Emma Arbuthnot dictaminó ante una sala repleta de público que el fundador del portal WikiLeaks debe responder todavía por haber vulnerado los términos de su libertad condicional cuando se encerró en la legación diplomática. (Quito/EFE)