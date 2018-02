Informa Todd Chapman, embajador de EEUU en Ecuador

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 07 Febrero 2018

El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Todd Chapman, habló en Primera Impresión sobre un posible acuerdo comercial entre Ecuador y EE.UU.

Chapman señaló que las conversaciones entre ambos países han sido exitosas y resaltó el impulso de la administración del Presidente Moreno para avanzar en el diálogo y lograr acuerdos comerciales.

Agregó que por ello el presidente Trump ha manifestado que está abierto a acuerdos bilaterales, pero que estos “deben ser justos para ambos países”.

El funcionario manifestó que hay varios mecanismos de beneficio para Ecuador, como el de preferencias arancelarias, el mismo que está siendo analizado por el Congreso y que espera que sea autorizado.

Chapman aclaró que los beneficios que tiene Ecuador son unilaterales, no para ambas partes. “Debemos mejorar las condiciones comerciales para ambos países”, enfatizó. En este sentido, explicó que es importante preparar el terreno para cualquier negociación en el futuro y para eso es necesario arreglar aquellos irritantes que pueden ser barreras en este acuerdo. Estos son: ciertos temas del sistema judicial o arbitraje, problemas de propiedad intelectual, o tasas aduaneras que no existían antes. “Si no se resuelven, no hay sentido en avanzar en la conversación”, acotó el Embajador.

Destacó además que “los mayores beneficiarios en cualquier tratado comercial con mi país, son los pequeños empresarios”.

También se refirió a la lucha que tiene el país contra la corrupción. “Estamos trabajando arduamente con las autoridades de Ecuador para contribuir con información en su lucha contra la corrupción”.