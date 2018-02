1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 06 Febrero 2018

La votación por el Sí en la consulta popular es una de las más altas en la historia del Ecuador y abre nuevos escenarios, según destacó el prefecto Jimmy Jairala en entrevistas para las radios América y Forever, este martes 6 de febrero de 2018.

"La votación es más o menos la que tuvo la aprobación de la Constitución de Montecristi; así que no podemos hablar de una victoria apretada", reflexionó Jairala. "El resultado de casi el 68% a nivel nacional es excelente". Y en el caso del Guayas, todo sirvió para que el Sí tenga un buen resultado en la provincia más política del país.

Incluso, consideró que los sufragios por el No tampoco pueden ser endosados exclusivamente al expresidente Rafael Correa. "El voto en plancha del No fue solo del 12%; no podemos suponer que el resto pertenece a ese respaldo al exmandatario. Pero no se puede decir que sea un cadáver político".

A ello agregó otros factores: el hecho de que hubo alcaldes, concejales y miembros de juntas parroquiales que trabajaron por el No, porque tenían aspiraciones a la reelección; la votación antisistema; y, la polarización del electorado. Solo así se explica que la imprescriptibilidad de delitos atroces contra niños, niñas y adolescentes hayan recibido un no como respuesta.

Una vez que se oficialice el resultado del Sí, el siguiente paso es viabilizar las reformas. En el caso de la integración del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, recordó la apertura mostrada por el presidente Lenín Moreno para que la ciudadanía en general pueda proponer nombres para integrar las siete ternas que serán enviadas a la Asamblea Nacional. Por ello, también hizo un llamado a la oposición para tener paciencia mientras se producen ese y otros cambios.

Conocidos los resultados, también se han anunciado cambios en el Gabinete Ministerial "o lo que algunos han llamado la 'descorreización'. Ese sólido Sí le va a dar el espacio suficiente y ahora tiene la sartén por el mango".

Jairala también fue consultado sobre posibles escenarios electorales. No confirmó si será candidato a alcalde de Guayaquil, pues aún está pendiente de que se reúna la convención nacional del movimiento Centro Democrático y que él decida si quiere o no postularse. Pero previó que si él y la socialcristiana Cynthia Viteri compitieran por la misma dignidad, "Guayaquil puede tener la seguridad de que sería una campaña de gran altura".

Para las elecciones seccionales de 2019 falta determinar –además- si se harán alianzas. "Todavía hay mucho tiempo". Pero lo que sí es fijo es que el movimiento presentará postulante presidencial para los comicios generales de 2021. "No volveremos a caer en eso de no poner candidato presidencial", subrayó.

A nivel de temas institucionales, precisó que la tasa para vialidad rural aprobada por el Consejo Provincial permitirá recaudar a partir de este año cerca de USD 6 millones. "Es una recaudación mínima de entre 5 y 10 dólares que los usuarios pagarán en la matrícula del vehículo, no para regalársela al prefecto sino para vialidad vecinal".