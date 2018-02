1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 06 Febrero 2018

El ministro del Trabajo, Raúl Ledesma, dijo en ‘Jaque mate’ que la “paliza del Sí al no fue contra los problemas sociales del Ecuador y no contra un político en particular.

El titular de la cartera de Estado cuestionó que personas de oposición promovieran la consulta popular y referéndum en favor del presidente Lenín Moreno o de Rafael Correa.

En la entrevista reiteró que el Sí no superó al expresidente sino a la “pobreza, a los monstruos que atacan a nuestros hijos, etc”.

También mencionó que las siete preguntas no cambiarán al Ecuador de la noche a la mañana pero, en su opinión, sí ayudarán a labrar un mejor futuro para el país.

“Hemos ido superando esta cultura de irnos enfrentando entre ecuatorianos”, dijo.

Entre los aspectos que espera se reactiven, el Ministro destacó al sector de la construcción, que se beneficiará gracias a la derogación de la Ley de Plusvalía. El Gobierno implementará nuevos tipos de contratos laborales para ayudar en el crecimiento de ese sector y la generación de empleos.

Fuente: PúblicaFM