1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Lunes, 05 Febrero 2018

Augusto Barrera, secretario de Educación Superior, visitó Pública FM tras conocer los primeros resultados del referéndum y consulta popular.

“Quiero dejar claro, esto no es una consulta de derecha. Se trata de una redistribución y de progreso”, aseguró el exalcalde.

Calificó a la campaña como “muy buena”. Según él, los primeros meses de gobierno fueron muy duros, traumáticos, pero que el panorama está cambiando.

Aclaró que el nuevo panorama político se trata de un deseo del pueblo. “Esto no es ni persecución ni encubrimiento, es justicia y es democracia”, afirmó.

En cuanto a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, para Barrera deben ser personas “que no tengan una militancia política, que sean probos, que no lleguen con su propia agenda. Un consejo con participación de las nacionalidades y equidad de género”, afirmó el funcionario e indicó que se presentarán siete ternas y que los miembros no serán “amigos del Gobierno ni los que trabajan con el Presidente (Lenín Moreno)”.

También adelantó que “es probable que se haga ajustes” en el gabinete, pues se refirió a que siempre es necesario evaluar el desempeño de los colaboradores del régimen.

Fuente: PúblicaFM