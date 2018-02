1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Publicado el Domingo, 04 Febrero 2018

El exasambleísta, Virgilio Hernández, dialogó en el espacio de entrevista de la programación especial de Pública FM, por la jornada electoral.

En su intervención explicó que hace ocho meses el presidente Lenín Moreno contaba con más del 50% de apoyo pero hora se sumaron 10 organizaciones y subió un poco más. “El balance total es una pérdida para el Gobierno. Las fuerzas políticas van a buscar cobrarle el apoyo”, expresó Hernández.

El exmilitante de Alianza PAIS se mostró en desacuerdo con posibilidad de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Para él, los nuevos integrantes será enviados del Jefe de Estado y así tendrán “poderes extraordinarios, y eso es preocupante”, afirmó.

Hernández también se mostró inconforme en el modo de operar del Consejo Nacional Electoral (CNE). “El CNE actúa de manera ilegal porque los escrutinios son públicos. No me sorprende, es una más en el camino. No se entiende por qué el CNE no se permite conocer la evolución de los datos conforme van entrando”, expuso el exasambleísta.

Fuente: PúblicaFM