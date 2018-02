“La calentura no está en la sábana. Podemos cambiar todas las leyes, pero mientras la ciudadanía no participe, mientras nos compren con un voto, nos asusten con el Servicio de Rentas Internas (SRI), mientras no tengamos a las mejores personas al frente de las instituciones no va a cambiar el país”.

Quien piensa así es Fabricio Correa, hermano mayor del expresidente Rafael Correa. Este es un primer paso (la consulta popular) y debemos preocuparnos que al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social vayan los mejores, por eso es que sugirió que encabecen las ternas los expresidentes y vicepresidentes probos, porque ellos ya demostraron su probidad, su patriotismo y su competencia.