Expreso de Guayaquil

Sábado, 03 Febrero 2018

El presidente de la Judicatura defiende al error inexcusable como una figura disciplinaria que garantiza calidad y eficiencia judicial. Dice que eliminarla sería un retroceso.

¿Debe eliminarse la figura del error inexcusable?

- La incorporación de esa figura fue un avance jurídico importante. Está en la línea de garantizar los más altos niveles de calidad en la administración de justicia e independencia judicial. Eliminarla sería un retroceso porque le quitaría el derecho al ciudadano de denunciar.

Desde la Asamblea y abogados creen que se usa para presionar a jueces y fiscales

- También hay otras afirmaciones, que no son fundadas, que dicen que es una figura abierta, subjetiva y que eso permitiría una presión a los jueces, lo cual no es cierto. Si hay una tipicidad estricta en las figuras disciplinarias en el Código de la Función Judicial es el error inexcusable, que no es cualquier error, es el craso error, la actuación ilógica que además causa un daño, la aplicación absurda de la ley, la aplicación disparatada que no puede ser justificada de ninguna manera.

¿Cuál sería una actuación ilógica y disparatada?

- Por ejemplo, un juez dictamina prisión preventiva para un acusado de violación. La ley señala que cuando se determina prisión preventiva en un delito de violación, en ese caso la de un niño, no existe medida sustitutiva. Cualquier cambio de una medida se tiene que hacer en audiencia. ¿Qué hizo ese juez? En la mañana dictó prisión preventiva y en la tarde, en un delito que no podía dar la medida sustitutiva, dio presentación periódica. Esa es una actuación disparatada, ilógica.

¿Y se han dado casos con los nuevos jueces que ya han sido elegidos por concurso?

- De los 2.083 jueces que existen en el país, el año pasado fueron destituidos cinco. El porcentaje es marginal del universo de jueces y de juicios. A veces se llega a afirmar que el Consejo cambia sentencias, no es cierto, ni siquiera cuando se sanciona el error inexcusable las decisiones se cambian. Se sanciona al funcionario que actuó mal, pero la sentencia y la decisión solo pueden ser cambiadas por otro juez.

¿Un juez o fiscal pueden haber incurrido en error inexcusable porque un abogado diga que actuaron sin pruebas?

- No es así. Hay que irse en contra de una normativa expresa que tenga la categoría de institución jurídica objetiva, ese es el error inexcusable.

¿La justicia está alineada con el poder de turno?

- Siempre hemos trabajado por una Función Judicial que sea fuerte e independiente, así se fortalece la democracia y las instituciones del país. No actuamos políticamente, actuamos técnicamente.

¿Una autoridad administrativa, judicial o de cualquier índole puede ser juez y parte?

- No, juez y parte no se puede ser.

¿Hay alguna excepción?

- Definitivamente no. No voy a hablar de ningún caso en particular, pero por supuesto que no. Ese por ejemplo es un error inexcusable.

¿Pero sería error inexcusable si estuviese en la Justicia?

- Si estuviese en la Justicia sería un claro error inexcusable. Por ser juez y parte ya hemos destituido jueces.

¿Una autoridad que es juez y parte merecería la destitución?

- Si hay norma expresa que lo prohíbe, como es el caso de los jueces, por supuesto.

Usted dijo que no va a referirse a casos específicos, pero debe haber escuchado que Carlos Ochoa fue juez y parte en casos contra los medios. ¿Cómo una autoridad puede hacer eso?

- No me puedo referir al tema porque se tomaron acciones judiciales.

¿A Ochoa quién le debió sancionar por ser juez y parte?

- Bueno, todas las autoridades tienen control político.

Que sería la Asamblea...

- Por supuesto, el control político está en la ley.

