La Hora de Quito

Detalles Publicado el Sábado, 03 Febrero 2018

El Gobierno de Lenín Moreno quiere ir más allá de la consulta. Plantea cambios a varias leyes promovidas en el periodo de su antecesor, Rafael Correa. La semana pasada, la asambleísta Norma Vallejo (PAIS) le presentó a Moreno una propuesta de enmienda constitucional para “echar” abajo las enmiendas que en 2015 el oficialismo de ese entonces aprobó en materia laboral para el sector público.

Vallejo y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y asambleísta alterno de PAIS, Oswaldo Chica, manifestaron que lo aprobado significó un retroceso en los derechos de los trabajadores.

La coordinadora del bloque ‘verdeflex’, Ximena Peña, presentó un proyecto de reforma a la Ley de Movilidad Humana, vigente desde febrero de 2017. Argumenta que es necesario ampliar el plazo para solicitar el reconocimiento de migrante retornado a los compatriotas que regresaron al país desde 2007.

La oficialista Brenda Flor presentó una reforma a la Ley de Galápagos aprobada en 2015. En la exposición de motivos asegura que la expedición de esa Ley especial ha generado manifestaciones, protestas y movilizaciones en las islas Isabela, San Cristóbal y Santa Cruz, “ya que presentaba modificaciones sustanciales en comparación al texto socializado…”.

Tiempo de cambio

“Para nosotros, las Leyes no están escritas en piedra, son herramientas legislativas que nos permiten seguir creciendo y recordar que los momentos son distintos, diversos”, asegura la asambleísta Ana Marín. Agregó que lo importante es evaluar el impacto de lo aprobado, ya que no solo se trata de acumular Leyes, sino la incidencia que tienen en la sociedad. Y prefiere no comentar el trabajo realizado por el anterior periodo legislativo, donde sus coidearios aprobaron esas normativas.

Julio César Quiñónez coincide en que “todo es perfectible” y que las leyes deben estar sujetas a cambios, en el contexto de nuevas realidades. “Las cosas buenas hay que mantenerlas y las que hay que cambiar en función de la realidad, hay que hacerlo”, dijo.

Sin embargo, Marcela Aguiñaga (ex PAIS) critica que se quiera volver a la normativa laboral que regía al sector público antes de la enmienda, ya que dice que los sindicatos no pueden tener beneficios que no acoja la Ley, ya que son recursos públicos.

“No podemos regresar a los sindicatos donde pasaban los puestos del padre al hijo, cuando hoy hablamos de concursos”, aseguró. Pero su cuestionamiento no se enfoca únicamente al contenido de la propuesta sino de dónde proviene. “Me parece increíble que gente como la CUT, que antes estaba de acuerdo en las enmiendas, hoy vengan y digan que se han equivocado. Eso no es otra cosa que oportunismo”, aseguró.

Fuente: La Hora