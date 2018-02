Expreso de Guayaquil

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 60% (2 Votes)

Detalles Publicado el Viernes, 02 Febrero 2018

Una ‘alerta estratégica’ fue el primer paso para iniciar la investigación en contra de los hermanos Vinicio y Fernando Alvarado Espinel. Ocurrió el 16 de octubre de 2017. A partir de allí, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) revisó siete fuentes de información sobre dos de los funcionarios más cercanos al expresidente Rafael Correa.

En el informe de 60 páginas no se revela quién dio esa alerta. El documento ya está en manos de la Fiscalía. El trabajo se hizo con base en lo dispuesto en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.

Según el exfiscal y abogado en libre ejercicio Mauricio Garrido, la Unidad puede hacer sus análisis de oficio, a petición de la Fiscalía, porque vieron alguna noticia en los medios, porque alguien hizo una denuncia anónima o por un reporte de cualquier sujeto obligado a informar... No hay, explicó a EXPRESO, “una definición legal de alerta estratégica”.

En todo caso, esa alerta inicial terminó en un “reporte de operaciones inusuales e injustificadas” que incluye a los Alvarado Espinel, ocho de sus familiares y cinco empresas relacionadas (ver gráfico).

Su puntal fue el negocio publicitario, especialmente, atado a la firma Creacional S. A., cuyo principal accionista es Vinicio Alvarado, con el 98,57 %. El restante 1,43 % es propiedad de la madre del exfuncionario. En siete años, los ingresos de esa firma fueron solo hacia arriba: pasaron de 9,8 millones a 24,3 millones.

En ese lapso, él fue secretario nacional de la Administración Pública, ministro coordinador de la Productividad y ministro de Turismo. Era, además, el cerebro detrás de la propaganda electoral de Alianza PAIS.

Según la UAFE, el vínculo de Alvarado con Creacional empezó en 2003 cuando adquirió la totalidad de las acciones. El 25 de enero de 2007 hizo un aumento de capital de $ 28.000. Diez días antes, destaca la Unidad, “asumió las funciones de secretario general de la Administración Pública”.

Actualmente, la empresa domiciliada en Guayaquil tiene un capital de 30.800 dólares y mantiene cinco cuentas bancarias. Creacional, sin embargo, también tiene vínculos con el exterior: envió dinero a EE. UU., Irlanda y Chile. También recibió dinero de afuera. El principal ordenante de transferencias es la compañía Gothland Ltd., domiciliada en Islas Caimán, que realizó 21 transacciones por 593.988 dólares. Estas islas son un paraíso fiscal. El anterior Gobierno condenó, a lo largo de 10 años, los negocios con paraísos fiscales.

Otra coincidencia que detalla el informe de operaciones inusuales tiene que ver con los clientes de Creacional: los canales incautados TC Televisión y GamaTV, además de Televisión Satelital (cuyos accionistas fundadores fueron Jorge Glas Espinel y Ricardo Rivera, ahora condenados a seis años de prisión por asociación ilícita en la trama de corrupción de Odebrecht). La firma brasileña también fue clienta de los Alvarado de 2013 a 2016: les hizo transferencias por 441.475 dólares. IGF/MCV

Las inconsistencias de creacional

Renta

Entre 2013 y 2016, la empresa de Vinicio Alvarado reportó ingresos por 55,4 millones de dólares en sus declaraciones de Impuesto a la Renta. Sin embargo, dice el reporte de la Unidad de Análisis Financiero, en ese mismo periodo “ingresan a sus cuentas acreditaciones por 95,1 millones de dólares”.

Cheques

Según la Unidad, dos de los principales beneficiarios de pagos con cheques eran dos empleados de la compañía. El primero recibió 724.991,06 dólares y el segundo 517.424,27 dólares. Esos pagos no cuadran, de acuerdo con el documento, con los ingresos que ellos reportaron.



Productora de campaña de turismo

Las relaciones con otras empresas de publicidad también implicaron vínculos familiares. La hija de Vinicio Alvarado trabajó, bajo relación de dependencia, en Vértigo Films Cía. Ltda. Ella recibió, entre 2013 y 2015, una remuneración de 555.877,28 dólares.

¿Las irregularidades? La primera: Fue la productora ejecutiva de la campaña de turismo ‘All you need is Ecuador’, creada por su padre desde el Ministerio de Turismo.

La segunda: Según la UAFE, entre 2010 y 2017 registra acreditaciones por 41.044 dólares, pero no tiene declaraciones del Impuesto a la Renta.

Los nexos de la firma Percrea Cía.



Los nexos de la firma Percrea Cía.

Fernando Alvarado, hermano de Vinicio, exsecretario de Comunicación y exministro de Turismo, reportó ingresos por 808.200 dólares, señala el informe de la Unidad de Análisis Financiero. Él, además de los cargos públicos, también fue accionista de la empresa Percrea Cía. Ltda. “Perfil creativo”, apunta el documento.

En esa compañía es accionista otro de los hermanos, Carlos Alvarado Espinel. Esta empresa también recibió millonarias transferencias de otra agencia de publicidad que hizo negocios con los Alvarado.

Fuente: Expreso