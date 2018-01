1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Miércoles, 31 Enero 2018

En el programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha, que se transmite los martes por Telesucesos, que contó con la participación de los doctores Luis Fernando Molina, del equipo jurídico de Revolución Ciudadana, Fabricio Villamar, asambleísta de CREO, y con la conducción del doctor Ramiro García, presidente del CAP, se trató el tema: por qué SÍ y por qué NO en las preguntas dos y tres de la consulta.

El doctor Luis Fernando Molina señaló que en el proceso de consulta se omitió el dictamen del Corte Constitucional, que el silencio administrativo no opera en materia constitucional; recordó que con fecha tres de noviembre la jueza sustanciadora suspendió el plazo que tenían para la resolución y que el 26 de noviembre retomó el proceso una vez agotados los “amicus curiae” interpuestos, por tanto no se cumplió el plazo que tenía la Corte para su pronunciamiento y que por ello existía un problema de constitucionalidad.

El doctor Fabricio Villamar recordó que la Constitución de 2008 permitía una sola reelección para cada cargo, sin importar si era inmediato o saltando periodos. Esa fue la Constitución que los ecuatorianos votaron en referéndum. Lo que se hizo después con las enmiendas fue poner nombre y apellido a la reelección; fueron 100 asambleístas que decidieron reformarla y no hubo forma de hacerles cambiar de criterio. No es que no existió un dictamen, su falta constituye “per se” un pronunciamiento y da concepto a lo preguntado por el presidente Moreno.

El abogado Molina reconoció que un reglamento no puede reformar la ley, en cambio este reglamento fue, a criterio del doctor Villamar, el que quiso aplicar la jueza para extender el plazo de su pronunciamiento.

En cuanto a la pregunta tres que busca cesar a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana el doctor Molina señala que ésta contiene a su vez tres preguntas, pues cuestiona sobre la cesación anticipada, la creación de un Consejo Transitorio y la posibilidad evaluar, destituir y nombrar autoridades de control. De acuerdo a su punto de vista constitucional no debía aprobarse esta pregunta; además los regulados no pueden nominar o elegir a sus entes reguladores. Arguye que, al ser nominado por el presidente, el Consejo Transitorio no tendrá independencia.

Por su lado el doctor Villamar considera que esta pregunta reviste una esperanza para el Ecuador, porque actualmente hay la captación de todos los poderes por el expresidente Correa. Si bien existe el riesgo de que esto sea un ejercicio de sacar a los correístas y poner a los morenístas, hay, ante todo, la esperanza de recuperar la institucionalidad en el país.