Detalles Publicado el Martes, 30 Enero 2018

En entrevistas para las radios Carrusel e i99, el prefecto Jimmy Jairala destacó las buenas señales que en materia económica está dando el presidente Lenín Moreno; y, por ello, invitó a la gente a votar Sí en la consulta, porque le dará legitimidad y acelerará los cambios que requiere el país.

"El presidente Moreno está dando señales positivas en materia económica, más allá de la megaseñal positiva que es la consulta", dijo Jairala, la mañana de este martes 30 de enero de 2018. En ese escenario, resaltó que ya se empezó la renegociación favorable para Ecuador de los contratos de preventa petrolera con Tailandia y China, la firma de 11 nuevos convenios comerciales que significarán inversión extranjera para Ecuador, nuevas modalidades laborales...

"No hay que tener una visión oscura de lo que va a pasar después del 4 de febrero, porque el presidente Moreno no solo está dando muestras, también está generando cambios", agregó el ejecutivo guayasense. Eso sí, recordó que aún se espera que el primer mandatario anuncie un programa de gobierno.

Jairala, además, rechazó la campaña sucia que, en las últimas horas, han desarrollado las personas que promueven el No. Así, lamentó el engaño que se ha pretendido hacer a aspirantes al Plan Casa Para Todos y el falso anuncio de que, después de la consulta, se subirá el precio de los combustibles e impuestos. "Es violencia utilizar documentos públicos o falsear documentos públicos para hacer creer que después del 4 de febrero se van a producir incrementos... Se juega con la buena voluntad del ciudadano, que es el dueño de la consulta", subrayó.

Frente a ello, destacó la campaña positiva y explicativa que está desarrollando él junto a Centro Democrático y el Frente Somos Ecuador. "Hay que votar Sí, porque son siete preguntas que corrigen cosas que no están en la ley". Por ello, invitó a quienes aún no han decidido su voto a que se sumen al Sí. "La tendencia por el Sí es sólida e irreversible y es sano para la democracia ecuatoriana que los ciudadanos se sumen".

Jairala anunció que está pidiendo ser recibido por observadores internacionales, precisamente para defender la constitucionalidad de la consulta. Lo que hizo el presidente Lenín Moreno, de convocar a la consulta al no existir un pronunciamiento de la Corte Constitucional dentro de los plazos, es legal, recordó. "Es tan constitucional, que vienen las misiones; si no lo fuera, no vendrían las misiones", parafraseó.

En otro orden de temas, calificó de atentado terrorista la explosión de un carro bomba, en la población de San Lorenzo, en Esmeraldas. Tras solidarizarse con los habitantes de la hermana provincia, advirtió que sería el resultado de una lucha intensa entre mafias presuntamente mexicanas y colombianas.

"Más adelante, hay que pensar cómo se hace para reactivar el mismo trabajo que se hacía en la base de Manta, con fuerzas combinadas de Ecuador, Colombia y Estados Unidos, pero conservando la soberanía", sugirió. "Hay que instalar otra vez ese aparataje que se desmontó y que, a guisa del tema de la soberanía, es que hoy en Ecuador las mafias del narcotráfico se están disputando el espacio de tránsito de la droga", insistió.