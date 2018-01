1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Detalles Publicado el Martes, 30 Enero 2018

El presidente de la República, Lenín Moreno, instó el lunes en Quito a que la campaña por la Consulta Popular no se fundamente en el odio o la violencia y que se dé un uso responsable de las redes sociales, evitando campañas de desinformación.

El Primer Mandatario recordó que en pocos días nos enfrentaremos a “una decisión histórica” y reiteró su pedido de un “voto meditado, de un voto de esperanza”. “¡Que participen todos, todos, en esta Consulta!, con alegría, con optimismo, con confianza y esperanza, esperanza en el país que sí podemos construir con nuestros valores de justicia, igualdad, honradez y democracia”, invitó el Jefe de Estado.

A continuación, transcribimos la totalidad de su intervención en el espacio televisivo, iniciativa de la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom).

REUNIÓN CON FEDERACIÓN MÉDICA

El lunes recibí a los representantes de la Federación Médica. Hace mucho que los médicos del país no habían dialogado con el gobierno. Dimos pasos históricos hacia el objetivo común que son los pacientes y el derecho a la salud de todos.

MISIÓN AGUA SEGURA Y SANEAMIENTO PARA TODOS

La Misión “Agua Segura y Saneamiento para Todos” avanza con brío. El martes, en Otavalo, visitamos la construcción del Sistema de Agua Potable Regional de Pesillo – Imbabura para más de 250.000 personas, de 162 comunidades campesinas en los cantones Ibarra, Otavalo y Antonio Ante, en Imbabura; y Pedro Moncayo y Cayambe, en Pichincha. También actualizamos el proyecto de la vía de circunvalación de Otavalo, que se encontraba paralizado desde el año 2015. ¡Estamos solucionando todos los problemas que hemos encontrado!

PAGO DE INCENTIVOS JUBILARES

En Santo Domingo iniciamos el pago de una deuda de 10 años con los jubilados. Una deuda de cerca de 1.000 millones de dólares. Ya hemos reconocido 366 millones, a más de siete mil viejecitos. Seguiremos honrando esa deuda para quienes entregaron toda su vida y ahora merecen vivir, como nosotros lo decimos, los mejores años.

UNIVERSIDAD PARA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS

Anunciamos la construcción de la nueva universidad de Santo Domingo de los Tsáchilas para miles de jóvenes de las provincias de Santo Domingo, Manabí, Pichincha y Los Ríos.

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA PARA CASA PARA TODOS

El jueves, en Guayaquil, hicimos la primera gran convocatoria pública nacional para las alianzas estratégicas entre empresarios privados, promotores inmobiliarios, constructores y el gobierno nacional para la construcción de las viviendas “Casa para todos”, ¡una feliz realidad!

DESARROLLO PORTUARIO

El viernes, también en Guayaquil, firmamos dos convenios. El primero, con Autoridad Portuaria para la entrega en comodato de 4,7 hectáreas a la Senescyt para la construcción del Instituto Superior Tecnológico del Puerto de Guayaquil. Tres mil estudiantes se capacitarán en temas de actividad portuaria, comercio exterior y turismo. El segundo convenio lo suscribimos entre la Municipalidad de Guayaquil, la Empresa Municipal de Agua Potable de esa ciudad y la Autoridad Portuaria para la rehabilitación de las esclusas del puerto, que estaban ya colapsadas.

MISIÓN LAS MANUELAS

La solidaridad sigue recorriendo el país. Los hogares de las personas con discapacidad recibieron la visita de Rocío que entregó, junto a Las Manuelas y médicos del Ministerio de Salud, varias ayudas técnicas y apoyo integral a familias en Machachi, Otavalo y Durán. Solo en este último cantón se entregaron más de 250 ayudas técnicas en un día, y se hará intervenciones a más de 5.000 personas con discapacidad en las próximas semanas.

INVERSIONES

Compatriotas, esta semana estamos concentrados en nuevas inversiones para el país. Hoy lunes firmamos un convenio con el Gobierno Autónomo Descentralizado de Azuay para la creación del Fondo Vial de esa provincia. Será una inversión de más de USD 93 millones en obras de vialidad. Eso incluye la repotenciación de la vía rápida Cuenca – Azogues, la ampliación de la vía El Descanso – Gualaceo – Paute, la construcción del nuevo acceso en la Panamericana Sur y el mantenimiento rutinario de la red vial estatal.

Y también tenemos nuevas inversiones privadas. El Ministerio de Comercio Exterior firmó contratos de inversiones por más de 500 millones en sectores como astilleros, pesca, construcción, generación eléctrica, agroindustria y alimentos. En febrero se firmarán otros 19 contratos por 400 millones.

¡Hasta febrero serán 900 millones de dólares la inversión privada! Estos son resultados concretos de haber recuperado la confianza. ¡Juntos estamos fortaleciendo la economía! ¡Pero hay más!

Mañana martes, en Manta, 28 empresas de Corea, Reino Unido, China, Japón, Estados Unidos, España y Rusia, han expresado su interés en invertir en la refinería de Manabí. Participarán en la primera ronda de negociación. Este es un paso fundamental para la industrialización del Ecuador y la generación del empleo. Este proyecto será realidad para Manabí y todo el país, con transparencia, responsabilidad y con inversión privada que es indispensable para el desarrollo.

Miren compatriotas, si nosotros no construimos la refinería de Manabí tendremos que gastar dentro de cuatro, o cinco años, 5.000 millones de dólares en derivados de petróleo: en gasolina, en diésel, etc. ¡Qué importante esta noticia!

COMERCIO EXTERIOR

Compatriotas, un acuerdo del diálogo nacional fue la simplificación y reducción de trámites para la producción y el comercio. Por ello, esta semana firmaré un decreto ejecutivo para facilitar el comercio exterior. Repotenciaremos la Ventanilla Única Ecuatoriana, para conectar a todas las instituciones del sector público que realizan ese tipo de trámites. Con eso disminuiremos los costos para los ciudadanos que realizan ese tipo de trámites. Reduciremos los tiempos

promedio de atención en un 50 por ciento, generando un ahorro al sector público y al privado de aproximadamente 80 millones anuales.

ATENTADO TERRORISTA EN SAN LORENZO

Ecuatorianos: la madrugada del sábado 27, la ciudad de San Lorenzo y particularmente su cuartel policial, fue víctima de un ataque terrorista que afectó a 28 compatriotas. Decretamos el estado de excepción en San Lorenzo y Eloy Alfaro, y hemos mantenido de manera permanente las actividades de acompañamiento, pero a la vez estamos haciendo las investigaciones. Quiero que quede claro: rechazamos todo acto de violencia y terrorismo, venga de donde venga. ¡No nos amedrentarán jamás! Vamos a aplicar todo el peso de la ley y las instituciones del estado. Perseguiremos a todos los delincuentes que estén tras de estos actos. Utilizaremos todos los recursos legales disponibles para castigar a los culpables. Ratificamos nuestra solidaridad con San Lorenzo y Eloy Alfaro. ¡Nunca los dejaremos solos! El crimen organizado se encontrará con un estado unido, sin miedo para derrotarlos. El narcotráfico, la corrupción y el terrorismo siguen siendo nuestros grandes, nuestros principales enemigos. Los ministros, las autoridades, la Policía y los militares, tienen todo el apoyo del país y de su presidente. No bajemos los brazos. ¡La lucha continuará hasta que hayamos construido un país libre de droga, libre de violencia y libre de corrupción!

CONSULTA POPULAR

Compatriotas: En pocos días estaremos frente a una decisión histórica de gran trascendencia, la consulta popular. Porque nuestro estilo de gobernar no es imponer. Es el diálogo sincero y respeto profundo. De ahí que, a pocos días de esta jornada democrática, les reitero mi pedido de un voto meditado, de un voto de esperanza. Estamos preguntando al pueblo sobre la necesidad de preservar la naturaleza, prohibiendo las concesiones mineras en áreas urbanas o zonas de protección ecológica. Queremos conservar esa riqueza única y maravillosa del país y del mundo: el Parque Nacional Yasuní, sobre la que debemos dar cuenta a las futuras generaciones. ¡Ya lo hicimos en nuestra vicepresidencia y ahora nos mantenemos, por supuesto, en ese propósito!

Pensamos que la democracia se fortalece con la alternabilidad de las autoridades máximas. Por eso recuperamos el espíritu de la Constitución de Montecristi, que jamás fue la reelección indefinida y la perpetuación, peor en el poder. Tenemos que dar oportunidades a todos, principalmente a los jóvenes que vienen tras de nosotros. ¡Que participen todos, todos, en esta consulta!, con alegría, con optimismo, con confianza y esperanza, esperanza en el país que sí podemos construir con nuestros valores de justicia, igualdad, honradez y democracia.

CAMPAÑA POR LA CONSULTA POPULAR

Amigas, amigos: nuevamente tengo que rechazar públicamente y de manera enfática, toda forma de violencia en la campaña. No es justificable, ni tolerable, convertir las plazas y las calles del país en escenarios de confrontación. Nadie, absolutamente nadie, debe confrontar con violencia, ni física, ni verbal. ¡La democracia, no puede fundamentarse en el odio! ¡No a la violencia, no al odio! ¡Sí a la paz, sí a la democracia, sí a la tolerancia y al respeto! ¡Sí a dar un buen ejemplo para nuestros hijos! Y, una vez más, pido e insisto que usemos las redes sociales de manera ética, responsable y seria.

Es muy probable que estos últimos días se produzcan ataques, rumores y campañas de desinformación, ¡vamos a rechazarlas! Precisamente hoy enfrentamos un ataque. Se robaron la base de datos del Plan “Toda una Vida”. Enviaron un mensaje malicioso, jugando con la ilusión de 400.000 ecuatorianos, convocándoles a recibir la asignación de su casa. Ustedes me conocen, ¡jamás les mentimos! Es evidente que quieren dañar nuestro proyecto “Toda una Vida”. ¡No lo vamos a permitir! Ustedes tendrán su casa, de acuerdo a lo ofrecido y de acuerdo a lo planificado. Usen siempre los canales oficiales de información, como son las páginas web de los ministerios. ¡A no dejarse engañar, a no dejarse manipular! ¡Actuemos con nuestra propia cabeza y con nuestro corazón!

CONTENIDO DE LA CONSULTA POPULAR

Quienes dicen que las preguntas son engañosas insultan a nuestro pueblo. Porque ustedes pueden leerlas y analizarlas y tomar bien las decisiones. Porque ustedes no se dejan engañar. ¡No se dejan engañar! Mi estilo no es el de imponer, ni ordenar por capricho. ¡Ustedes pidieron la consulta, ustedes saben bien el país que quieren! Y yo respeto profundamente su voluntad. Porque sobre todas las cosas, yo amo a mi país. En más de una ocasión oigo decir: “Lenín, salve al Ecuador”. Y mi respuesta es “salvémoslo juntos,” esto es una corresponsabilidad porque juntos estamos construyendo el futuro. No les pido que sean incondicionales con su gobierno, ¡les pido que sean incondicionales con su país!

Somos un gobierno progresista, democrático, socialista, solidario con quienes menos tienen. Jamás, óigaseme bien, ¡jamás vamos a irrespetar al pueblo, ni a tocar sus derechos! No vamos a convertirnos en instrumento de los intereses, de quienes han tenido el poder a lo largo de la historia. Nacimos revolucionarios y nos mantenemos firmes en nuestras convicciones.