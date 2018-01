Expreso de Guayaquil

Martes, 30 Enero 2018

Roberto Aguilar

Augusto Espinosa acusó recibo del golpe de la semana pasada, cuando los integrantes de la comisión parlamentaria que preside, la de Educación, lo dejaron sin cuórum. Ayer se sacó de la manga un inusual conversatorio. Ni sesión, ni taller, ni mesa de trabajo: conversatorio. Ahí presentó un borrador de informe para segundo debate de la Ley de Educación Superior (LOES) del que los demás integrantes de la Comisión no tuvieron noticia hasta una hora antes, cuando lo recibieron por correo electrónico. Y lanzó un anuncio: ha decidido renunciar a la presidencia. Pero, como diría el Chavo del Ocho, nomás espérense tantito.

Espinosa contó con la fiel compañía de la también correísta Amapola Naranjo y ningún otro miembro de la Comisión. Asistieron un puñado de estudiantes y otro de autoridades universitarias: la vicerrectora de la Universidad Espíritu Santo, un representante de la Universidad Metropolitana y el vicepresidente del Instituto American College. Y no tantos periodistas, dijo, como él habría querido. Su capacidad de convocatoria anda, por decir lo menos, de capa caída.

Aun así, el exministro de Educación conserva los arrestos de quien tiene la sartén por el mango. E impone condiciones. “El miércoles -dijo sin haber consultado con nadie- estaremos listos para aprobar el informe”. Es decir que a los integrantes de la Comisión se les concedió 24 horas (así se los notificó Espinosa ayer por la mañana) para enviar sus comentarios al borrador. Esas 24 horas vencen hoy martes a las 09:00. La idea es sesionar esta misma tarde para procesar esos comentarios y volver a hacerlo mañana para aprobarlo todo.

Espinosa, en realidad, delira: su cronograma es imposible. En primer lugar porque los debates pendientes sobre esta ley no son cualquier cosa: autonomía universitaria, admisión de estudiantes, administración de becas, competencias del Ceaaces, competencias de la Senescyt... Sobre cada uno de esos temas hay desacuerdos de bulto que el borrador de Espinosa pasa por alto y parece difícil, si no imposible, que esos desacuerdos puedan resolverse todos en un día.

Tampoco se han discutido las propuestas de reforma presentadas por una decena de asambleístas: Héctor Yépez, Dallyana Passailaigue, Pedro Curichumbi, Byron Suquilanda, Teresa Benavides, Marcelo Simbaña, Fernando Flores... Hay que debatirlas una por una e incluirlas (o no) en el informe.

Por si eso fuera poco, hay una razón política de fondo que vuelve ilusorio el plan de Espinosa: no cuenta con el apoyo de los miembros de la Comisión. Si las cosas se mantienen como la semana pasada (y todo parece indicar que es así) a la sesión de esta tarde no irá nadie. Ni a la de mañana. Salvo Amapola Naranjo.

El independiente Jimmy Candell dice haber consultado con varios de sus compañeros y no haberlos encontrado dispuestos a asistir. Él no lo hará: permanecerá en su provincia. Dayllana Passailaigue tampoco: “No me siento representada por la presidencia de la Comisión”, se lamentó.

Augusto Espinosa se niega a verlo. Dice que Passailaigue (PSC) es la única que ha pedido su salida de la presidencia. Minimiza la ausencia masiva de ayer por la mañana porque “no era obligatorio venir”. Y hace planes para el futuro. Traza cronogramas en el aire. Ante la mesa ocupada por estudiantes, autoridades universitarias y periodistas, derrocha eficiencia. El miércoles, dice, remitirá la LOES al Pleno. Y de inmediato la emprenderá con la LOEI (Ley Orgánica de Educación Intercultural): a fines de marzo estará lista para el primer debate. A fines de abril, para el segundo. Se aprobará en mayo. Y entonces, solo entonces, una vez que haya cumplido con esa promesa de campaña, renunciará, ya que nadie lo quiere. A eso llama “madurez política”.

“Si alguien tiene interés en que yo salga de la Comisión -se empecina- lo que más le conviene es venir a las sesiones”. En los pasillos de la Asamblea ya corren las apuestas: a Fernando Bustamante, que presidía la Comisión de Asuntos Internacionales durante la Legislatura pasada, le dejaron sin cuórum durante dos meses hasta que renunció. ¿Cuánto durará Espinosa?

Una semana casi libre

La convocatoria para el miércoles se suspendió: no habrá sesión plenaria esta semana previa a la consulta popular. También las comisiones trabajarán a medio gas. El permiso otorgado por el presidente José Serrano para que los asambleístas permanezcan en sus provincias los lunes y viernes, haciendo campaña, terminó por relajar los hábitos laborales en esta casa.

