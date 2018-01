1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0% (0 Votes)

Lunes, 29 Enero 2018

Luz Haro, miembro del Consejo Nacional Electoral (CNE), informó que ya fue pautado por parte de las organizaciones políticas el 95% del fondo de promoción electoral para los comicios del 4 de febrero.

Ese porcentaje representa $ 3'737.341,54 de los más de $ 3,9 millones destinados para dicho fondo. El pautaje está dividido de la siguiente forma: en radio, $ 2'524.630,55; en televisión, $ 957.427,90; en prensa, $ 124.879,09 y en vallas publicitarias, $ 130.404.

Estos fueron los detalles que se ofrecieron durante un conversatorio con medios de comunicación, en Quito. Las autoridades del CNE indicaron que en la recta final del proceso se ultiman elementos para cumplir con la jornada democrática.

Haro recordó que la campaña electoral culminará el jueves 1 de febrero, a las 23:59.

Ley seca

A las 00:00 del viernes 2 de febrero iniciará un espacio de reflexión con el de silencio electoral. Esta fase se llevará a cabo hasta las 17:00 del 4 de febrero, por lo que está prohibida la propaganda electoral.

También se informó que la Ley Seca comenzará a las 12:00 del 2 de febrero y concluirá al mediodía del lunes 5.

Ana Marcela Paredes, vicepresidenta del CNE, añadió que las delegaciones provinciales cumplieron con jornadas de "puerta a puerta" para difundir los contenidos de las siete preguntas de la consulta popular.

Juntas receptores

Añadió que el 84% de los miembros de Juntas Receptoras del Voto (JRV) fueron notificados gracias a un trabajo exhaustivo de las delegaciones provinciales.

Dijo que está notificado el 84% de miembros y fue capacitado el 69,8% de ellos, a nivel nacional y en el exterior. El CNE, además, movilizó a 788 capacitadores territoriales.

El consejero Paúl Salazar detalló que durante la jornada electoral, cerca de 30 mil funcionarios en todo el país utilizarán un Aplicativo Móvil para garantizar un proceso eficiente.

Haro instó a los miembros de las juntas que no se han capacitado a recibir la instrucción respectiva para cumplir con el proceso electoral.

Sanciones

La funcionaria aprovechó para recordar las sanciones prescritas para quienes no cumplan con el sufragio. El artículo 292 del Código de la Democracia señala que las personas que no sufraguen serán multadas con el 10% de un salario básico que representa $ 38,60 y quienes no vayan a integrar las JRV es del 15%, que equivale a $ 57,90.

Nubia Villacís, presidenta del CNE, informó que mediante el Centro de Seguimiento y Monitoreo se tendrán reportes de todos los acontecimientos del referéndum y consulta popular.

Las autoridades también indicaron que, a diferencia de otros procesos electorales, esta vez el CNE no alquilará un local para su centro de mando. Esta ocasión se habilitará el auditorio de la sede en Quito en donde se colocarán pantallas para la transmisión de resultados. Además se armarán espacios específicos para medios de comunicación.

Durante la jornada, el organismo electoral ofrecerá cuatro ruedas de prensa para que la ciudadanía conozca incidencias durante la instalación de JRV, también se emitirán reportes actualizados de la votación. Finalmente, a las 20:00 habrá resultados de consulta popular. (El Telégrafo)

